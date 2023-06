Covid-19 e Influenza

Secretaria de Saúde promove ação itinerante de vacinação para profissionais de bares e restaurantes

06/06/2023 | 19:30 | 50

‘A vacina vai até você. Proteja-se’. É com esse tema que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) amplia a assistência e inicia a vacinação, de forma itinerante, dos profissionais que trabalham nos bares e restaurantes da Capital. A iniciativa é uma parceria com o Sindicato das Empresas da Hospedagem e Alimentação de João Pessoa (SEHA-JP) e tem como objetivo expandir a assistência preventiva e de promoção à saúde, principalmente nesse período de grande movimentação turística com as festividades juninas.

A ação de vacinação itinerante terá início nesta quarta-feira (7), no período das 8h às 16h, com profissionais de saúde visitando e promovendo a imunização contra Influenza e Covid-19 nos estabelecimentos previamente agendados. “Todas as ações são pensadas no bem da população, dos trabalhadores e clientes. É uma pactuação contínua do cuidado, da assistência, da prevenção e da saúde”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

“Essa ação é de significativa importância para este público, porque se trata de um grupo que tem contato direto com os turistas. A previsão é seguir a prevenção com o trade turístico, que é uma cadeia produtiva que praticamente não para, de constante atendimento e prestação de serviço e os profissionais precisam estar vacinados e protegidos”, completou a diretora.

Delano Tavares, presidente do Sindicato das Empresas da Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, destaca a importância da vacinação para esse grupo, principalmente no período junino. “Para este período, estamos otimistas com a ocupação da rede hoteleira, o que impacta diretamente na economia do município, no fluxo e na movimentação dos restaurantes. São cerca de 200 restaurantes filiados e a ação de proteção é direcionada para todos os estabelecimentos do seguimento”, afirmou.

Programação – O São João Multicultural, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, vai acontecer de 7 a 25 de junho, com Festival de Quadrilhas Juninas e shows gratuitos. Os festivais de quadrilhas municipal e estadual serão realizados entre os dias 7 e 16 de junho, no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro Cristo Redentor.

Já a programação de shows conta com atrações locais e nacionais, como Vicente Nery, Danieze Santiago, Eliane e Walkyria Santos, e irá acontecer no palco montado no Parque Solon de Lucena. A expectativa da Secretaria de Turismo (Setur-JP) é que chegue a 80% a ocupação dos hotéis nesse mês de junho. Para conferir a programação completa do São João Multicultural 2023, clique no link.