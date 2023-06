No Espaço Cultural

João Pessoa recebe a caravana participativa para a construção coletiva do Plano Juventude Negra Viva

05/06/2023 | 20:00 | 68

Com o objetivo de formular as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a população jovem e negra, a caravana participativa para a construção coletiva do Plano Juventude Negra Viva (PJNV) chegou em João Pessoa nesta segunda-feira (5). O evento, que será encerrado nesta terça-feira (6) e é coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria-Geral, está sendo realizado no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho.

A Prefeitura de João Pessoa foi representada pelo gestor da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa, Geraldo Filho, que compôs a mesa na abertura do evento ao lado de outras autoridades. Além dele, estudantes da Rede Municipal de Ensino e representantes quilombolas do bairro Paratibe também estiveram no evento.

“O evento é extremamente importante tanto para o Governo Federal, como em nível estadual e municipal, porque através de eventos como esse, nós conseguimos que a população participe da construção de um plano com políticas públicas de construção de novas dignidades para esta população da qual todo o Brasil tem uma dívida histórica”, destacou Geraldo Filho.

A caravana do Plano Juventude Negra Viva continua durante todo o dia nesta terça-feira (6), a partir das 9h, com mais discussões sobre a temática. O encerramento será às 20h, com a realização do ‘Sarau Juventude Negra Viva’ e um coquetel. João Pessoa foi a sexta cidade a receber o evento, que vai percorrer todas as capitais brasileiras.