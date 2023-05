Proteção ambiental

Cícero Lucena amplia Programa Municipal de Coleta Seletiva

30/05/2023 | 12:00 | 44

O prefeito Cícero Lucena ampliou o Programa Municipal de Coleta Seletiva em evento na manhã desta terça-feira (30), na sede da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), no Bairro dos Estados. A iniciativa modificou também a política pública de reciclagem na Capital.

Em parceria com o Ministério Público da Paraíba, a Emlur está trabalhando para fazer cumprir a Lei Estadual de número 10.041/2013, que determina a coleta seletiva de resíduos em todas as edificações residenciais com mais de três pavimentos. Conforme o artigo primeiro da lei, é obrigação dos condomínios disponibilizar recipientes para coleta seletiva.

“A Prefeitura tem a responsabilidade de cuidar da limpeza e busca fazer isso da melhor forma. Precisamos avançar para contribuir na questão ambiental. A Emlur, ao fazer essa parceria com os condomínios, dotar a frota de compactadores e caminhões baú, implantar pontos de coleta seletiva e promover ações educativas, dá um passo importante no caminho certo”, explicou o prefeito.

De acordo com o gestor, estão sendo entregues 50 pontos de coleta e outros 50 vão chegar até julho. Outra novidade foi o anúncio de um projeto que vai garantir 200 bicicletas elétricas para os catadores que fazem percursos mais longos, ampliando a possibilidade de ação e renda.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o objetivo do programa é incentivar o reaproveitamento de resíduos e o descarte de maneira sustentável, contribuindo para a melhor qualidade do meio ambiente.

O cronograma inicial da coleta seletiva será feito a partir da adesão da população. As administradoras de condomínios residenciais ou os síndicos podem solicitar a adesão ao serviço pelo programa Prefeitura Conectada – disponível no site da Prefeitura Municipal, informando o endereço.

Ricardo Veloso destacou que a Emlur vem fazendo um trabalho de conscientização a partir de reuniões com representantes das administradoras de condomínios e síndicos. “Já nos reunimos com mais de 68 síndicos da Capital, explicando como vai ser o serviço. Atualmente, nossa equipe de Educação Ambiental está realizando palestras nos condomínios, detalhando a forma de organização para a separação dos materiais recicláveis”.

Associações – Atualmente, a coleta seletiva em João Pessoa é feita pelas associações de catadores e atende 13 bairros: Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Colibris, Bancários, Jardim Oceania, Bessa, Aeroclube, Cabo Branco, Tambaú, Bairro dos Estados, Pedro Gondim e Treze de Maio.

Com a ampliação do serviço, que passa a ser executado pela Emlur, as associações terão acesso a um número bem maior de materiais recicláveis. Conforme o superintendente Ricardo Veloso, a Emlur se reuniu com representantes das associações para explicar a nova modalidade de coleta, que vai fortalecer as associações.

“As associações poderão continuar coletando os materiais, mas com o aumento do acesso aos recicláveis, a tendência é que elas possam se dedicar mais à triagem dos materiais. As associações não precisam de assistencialismo. O necessário é dar viabilidade econômica, o que vai existir com o incremento do volume de resíduos recicláveis a partir do Programa Municipal de Coleta Seletiva”, explicou Ricardo Veloso.

Os caminhões compactadores da coleta seletiva vão destinar os recicláveis às associações, que farão a triagem dos materiais. Ricardo Veloso ressaltou que os materiais são nobres e possuem valor agregado. “Há várias classificações de plásticos e de metais, por exemplo. A separação correta eleva o valor de mercado dos produtos”.

Adesão – A adesão ao serviço de coleta seletiva é por meio do programa Prefeitura Conectada, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Guga Oliveira, Marcelo da Torre e Helena Holanda, o secretário municipal do Meio Ambiente, Welison Silveira, entre outros auxiliares da gestão municipal.