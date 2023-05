Urgência e emergência

Samu-JP orienta cidadãos em como proceder em caso de acidentes de trânsito

21/05/2023 | 08:00 | 52

A Prefeitura de João Pessoa dispõe atualmente de uma rede de atendimentos médicos de urgência e emergência para atender chamados registrados por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192). De janeiro a abril de 2023, foram registrados 1.432 atendimentos de acidentes de trânsito, muitos resultantes da falta de atenção, desobediência à sinalização ou velocidade incompatível com a indicada na via.

A equipe do Samu-JP recomenda que, em caso de envolvimento em um acidente ou na condição de prestar auxílio, é importante tranquilizar a vítima, acionar o socorro rapidamente e sinalizar o local do acidente. Quando o Samu Regional de João Pessoa é acionado pelo número 192, os profissionais da Central de Regulação colhem os dados iniciais, como local, ponto de referência, tipo de ocorrência, se é acidente, caso clínico, atropelamento ou capotamento e envia a ambulância, de acordo com a classificação de risco até o local da ocorrência.

“A partir das informações iniciais, o médico regulador define o tipo de recurso que vai ser ofertado, se vai ser a equipe de motos, através das nossas motolâncias ou Unidade de Suporte Básico (USB), ou Unidade de Suporte Avançado (USA), ou nosso veículo de intervenção rápida, ou, ainda, o atendimento aéreo, que dispomos em parceria com o Governo do Estado, através do GTA, que vai até o local para fazer os procedimentos de remoção”, explicou Galileu Machado, coordenador geral do Samu-JP.

Segundo ele, essa etapa é imprescindível porque o veículo liberado para o local é equipado para atender a situações especificas de acordo com a gravidade da ocorrência. “A pessoa que estiver prestando socorro deve agir rapidamente. É importante também evitar mover a pessoa acidentada. As duas ações são imprescindíveis porque o tempo de atendimento faz diferença na evolução do quadro da vítima e um procedimento inadequado pode agravar o estado de saúde do paciente”, orientou.

Posteriormente, a equipe médica que está realizando o atendimento no local realiza uma segunda chamada para a Central de Regulação para definir para qual unidade hospitalar de referência o paciente deverá ser encaminhado.

Na Capital, de acordo com a gravidade ou o tipo de ocorrência, o paciente pode ser encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, Complexo Hospitalar de Mangabeira ou para os hospitais Edson Ramalho, Santa Isabel ou Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, além das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, nos bairros dos Bancários, Jardim Oceania, Valentina e Cruz das Armas.

Relatório – O relatório quadrimestral do Samu-JP traz dados sobre colisão, queda de moto e atropelamento, entre os meses de janeiro e abril de 2023. Foram 1.432 chamadas – 114 a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados de 2023 superam, quase totalmente, os registrados no ano passado em todos os meses e nos três itens classificados.

Outros órgãos – Além do Samu-JP, podem ser acionados o Corpo de Bombeiros (193) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), através do 190, este último para que seja feita a perícia do acidente. Caso o acidente não tinha vítima, a orientação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) é retirar o veículo do local para liberar o fluxo.

Em caso de acidentes acione:

192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP)

193 – Corpo de Bombeiros

118 ou 98760-2134 – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP)

190 – Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran)