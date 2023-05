Campeão ex-Palmeiras entra na mira do Vasco e faz única exigência

Bruno Henrique faz única exigência para voltar ao Brasil e sua situação chega imediatamente ao Palmeiras

O jogador pode ficar livre no mercado e com o futuro em aberto

Exigência única

O Palmeiras está tendo mais um excelente início de temporada. Desde a chegada de Abel Ferreira, o clube conquistou vários títulos no futebol brasileiro e sul-americano. Um dos jogadores que desempenhou um papel importante nesse momento vitorioso e que tem seu futuro incerto é o experiente volante Bruno Henrique.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Bruno Henrique, de 33 anos, foi oferecido a cinco times da elite do futebol brasileiro. Isso sugere que o jogador provavelmente não continuará atuando no mundo árabe e pode retornar ao futebol nacional ainda nesta temporada.

“Quero compartilhar com vocês que o volante Bruno Henrique, com passagens por Corinthians e Palmeiras, está sendo sugerido para clubes brasileiros. Recentemente, sua representante conversou com pelo menos cinco grandes times da Série A, o que indica claramente que Bruno Henrique não permanecerá no Al-Ittihad”, informou o jornalista.

De acordo com Nicola, uma das exigências surpreendentes feitas pelo próprio jogador para retornar ao futebol brasileiro chamou a atenção. Um dirigente de um dos clubes nos quais Bruno foi oferecido destacou que ele deseja receber um salário na faixa de R$ 800 mil mensais e um contrato de dois anos.

“Seu contrato está prestes a terminar no meio deste ano, e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir de julho. O que ouvi de um dos clubes que conversou com o representante de Bruno Henrique é que ele quer R$ 800 mil por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, para assinar um contrato de pelo menos duas temporadas”, concluiu Nicola.

