Maio Amarelo

Semob-JP e Redepharma farão grande corrida entre o Centro e a orla no próximo domingo

19/05/2023 | 19:00 | 108

Dando continuidade às atividades do Movimento Maio Amarelo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e o Grupo Redepharma vão realizar, no próximo domingo (21), a Corrida Redephama Run/Semob-JP. Com expectativa de participação de cerca de 5 mil corredores, o órgão de trânsito da Capital, além de trabalhar pela segurança viária do evento, também fará abordagens educativas alertando os atletas por um trânsito mais seguro.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade de João Pessoa, esta parceria demonstra o compromisso e incentivo do prefeito Cícero Lucena com a melhoria da qualidade de vida dos pessoenses, aliada a segurança viária. “Em diálogo com o Grupo Redepharma observamos em comum a necessidade de aproximar a prática esportiva ao estímulo a condutas prudentes por uma mobilidade mais humana. Por isso, estamos juntos neste grande evento, justamente no Maio Amarelo, mês de referência na conscientização para redução de acidentes”, afirmou.

Operação de trânsito – Para promover a segurança viária durante a realização das provas de 5km, 10km, 15km e 21km, a Semob-JP estará atuando com 80 agentes de mobilidade, posicionados em pontos estratégicos para orientar tanto os atletas quanto os motoristas que, por ventura, necessitarem transitar no entorno do percurso.

Percurso e bloqueios – Para que a corrida seja iniciada às 5h, a partir das 4h os bloqueios no trânsito já estarão montados pela Semob-JP. Tanto largada quanto chegada ocorrerão no Largo de Tambaú. Dependendo da prova a ser cumprida, os atletas passarão por locais como: Avenida Epitácio Pessoa, Avenida GetúlioVargas, Parque Solon de Lucena, Avenida Cabo Branco, Avenida João Maurício, Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho e Avenida Presidente Afonso Pena.

Comportamentos seguros – Os atletas que vão participar da corrida devem seguir exclusivamente pelo percurso delimitado para as provas. Já os condutores dos veículos deverão se atentar as sinalizações e orientações por parte dos agentes de trânsito. A expectativa é de que até as 9h30 todo o percurso esteja liberado para o fluxo de veículos.

Lacinhos amarelos e novos mascotes – Na Redepharma Run/Semob-JP serão distribuídos lacinhos amarelos junto aos atletas numa forma de alertar para este mês de enfrentamento às mortes no trânsito.

Durante o evento, a Semob-JP também lançará oficialmente seus dois mascotes, que após votação nas redes sociais, se chamarão ‘Semobinho’ (em referência aos agentes de trânsito) e ‘Bibi’ (referência lúdica a buzina). Os personagens passarão a integrar a turma de educadores de trânsito e estarão nas ações pedagógicas chamando a atenção da população sobre a importância do respeito às normas de trânsito.