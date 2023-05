PRÉ-JOGO Grêmio x Cruzeiro: ASSISTIR AO VIVO AGORA Copa do Brasil 2023, ESCALAÇÕES E PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida Grêmio x Cruzeiro pela Copa do Brasil 2023 acontece HOJE (17/05) às 19:30 hs e o mandante da partida é Grêmio . Aqui no MRNews você acompanha onde os jogos serão transmitidos ao vivo. A COPA DO BRASIL, Aliás, em 2022, terá várias opções de transmissão. Você também poderá ouvir a narração dos jogos pela FM RURAL que também faz parte do grupo. Confira jogos de hoje ao vivo .

NARRAÇÃO AO VIVO / PRÉ-JOGO: Grêmio x Cruzeiro AO VIVO AQUI

Assim, as primeiras etapas da competição são disputadas em jogo único e o visitante tem a vantagem do empate. Após as duas (ou três) primeiras rodadas, a disputa será em dois jogos. Não haverá mais gol qualificado (ou o gol fora valendo dois), na Copa do Brasil 2020.

ESCALAÇÕES

Grêmio

Gabriel Grando; Fábio (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinado; Villasanti e Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

A novidade na delegação é a volta do lateral Fábio. O jogador se recuperou de um entorse no tornozelo e volta a ficar à disposição. Os volantes titulares também estão relacionados e vão para o jogo. Mas a tendência é que o treinador repita a escalação da última partida, apenas com a entrada de Fábio na vaga de Thomas Luciano

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado e Ramiro; Wesley, Nikão e Bruno Rodrigues; Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

De acordo com o Cruzeiro, o time não teve problemas de ordem física daqueles que atuaram na goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileiro. Assim, apesar do desgaste físico, a chance de mudança maior é no ataque. Gilberto, preservado da escalação inicial do último jogo, deve voltar ao time no lugar de Henrique Dourado. Mateus Vital, lesionado, segue fora do time.

PALPITES Copa do Brasil (tempo normal)

19:00 Santos 1 x 0 Bahia 19:00 Palmeiras 1 x 0 Fortaleza 19:30 Grêmio 2 x 1 Cruzeiro 20:00 Sport 0 x 1 São Paulo 21:30 Atlético-MG 2 x 0 Corinthians 21:30 América-MG 1 x 1 Internacional 21:30 Athletico-PR 2 x 1 Botafogo

Onde assistir o jogo Grêmio x Cruzeiro PELA Copa do Brasil, HOJE (17/05) às 19:30 hs

A competição tem seus direitos de transmissão cedidos ao grupo Globo, ou seja, SporTV, Globo e agora o PremiereTV, canal de TV fechada e aplicativo pago da Globo. Os direitos da Copa do Brasil são do Grupo Globo. Os jogos podem ser acompanhados em canais por assinatura da Sportv e Premier FC.

Transmissão:

Jogo

Grêmio x Cruzeiro

Canal Transmite? PREMIERE NÃO SPORTV NÃO GLOBO não AMAZON PRIME SIM GE.com Narração ao vivo

Além do SporTV, que é o canal das transmissões, o Premiere e a Globo , também transmitem jogos desta competição. Por fim, você também acompanha de forma GRÁTIS os lances do jogo pelo GOOGLE, clicando neste link. Os placares estarão disponíveis, minutos antes do jogo.

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo da Globosat não é autorizado. Por conta disto pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

COPA DO BRASIL 2023

A Copa do Brasil de 2023 terá a participação de 92 clubes e será disputada de FEVEREIRO a Outubro (Previsão) de 2022. Esta é a 35ª disputa, promovida sempre pela CBF. Em modelo mata-mata, a primeira e segunda fase são disputadas com vantagem do empate para o visitante, melhor ranqueado. Entretanto, o atual Campeão é o FLAMENGO, QUE ALIÁS. O Time venceu o Athletico-PR. Nas primeiras fases da competição, há apenas um jogo. O mandante, na primeira partida, tem a desvantagem de ter que ganhar. O empate é do adversário. Já na segunda rodada, em apenas um jogo, a partida vai aos pênaltis se terminar empatada. Por fim, nas próximas rodadas, haverá disputa em jogos de ida e volta.

Assim, veja o sorteio da primeira fase da competição

A Copa do Brasil

A Copa do Brasil de Futebol é uma competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Mas, atualmente tem uma premiação bem superior ao Campeonato Brasileiro e é considerada a mais eclética do país, já que traz times de todos os estados e divisões do futebol.

Assim, o atual campeão da competição, que tem a maior premiação do futebol nacional, é o Atlético Mineiro, que venceu o Athletico Paranaense. Todavia, os maiores campeões são, Cruzeiro com 6 títulos (Além de 2 vices), O Grêmio com 5 conquistas. Assim, o Palmeiras conquistou, na edição de 2020, seu quarto títullo. Todavia, na sequência, com três títulos estão, Flamengo e Corinthians.

Este ano, 2023, a disputa começa no dia 22 de fevereiro e terá a novidade que a AMAZON PRIME irá transmitir parte dos jogos de maneira EXCLUSIVA. A Amazon vai exibir 36 partidas, sendo 30 de forma exclusiva, entre a primeira fase e as quartas de final. Os seis jogos restantes serão difundidos juntamente com a TV Globo.

Compartilhe isso:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/05/17/pre-jogo-gremio-x-cruzeiro-assistir-ao-vivo-agora-copa-do-brasil-2023-escalacoes-e-palpites

CategoriaFUTEBOL AO VIVO