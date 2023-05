Infraestrutura

Prefeito entrega ruas pavimentadas e autoriza obras em mais 13 vias no bairro do Cristo

19/05/2023 | 15:33 | 52

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra cumpriram uma extensa agenda de inaugurações, ordens de serviço e visitas no bairro do Cristo Redentor na manhã desta sexta-feira (19). Entre as áreas de atuação, esteve a de infraestrutura, uma das principais marcas da gestão municipal. Na ocasião, o prefeito inaugurou obras de pavimentação e urbanização em três ruas e autorizou os serviços em mais 13 vias.

“É uma alegria passar o dia aqui na região não só pela quantidade, mas pela comprovação de que esta gestão não olha só para a praia, mas para todos os bairros da cidade. É uma satisfação poder mudar a vida de ainda mais famílias com a pavimentação, que traz mobilidade, saúde, bem-estar e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Foram entregues as ruas Horácio Trajano, Arnaldo Gomes da Silva e João Gonçalves da Nóbrega. As vias receberam pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e implantação de itens de acessibilidade como rampas e piso tátil. No total foram investidos R$ 506 mil.

Os serviços serão iniciados a partir de agora nas ruas Edmilson Carvalho de Araújo, Marly Freire Carvalho, Adelina Eugênia Silva, Antônio Alves Cunha, Sueli Pereira Cunha, Professora Luiza Vieira, Elmano Pereira Siqueira, Poeta José Limeira, Miguel Marques Pontes, Caetano Figueiredo, Maria de Lourdes Marsicano, o trecho dois da Rua Tenente João Oliveira e a rua sem nome 5128.

A costureira Bernadete Santos contou que lutou muito pela obra. Ela mora há 20 anos na Rua Horácio Trajano, que foi entregue, mas relata que os moradores já tentavam conseguir a obra há mais de 30 anos. “Ficou maravilhosa. Graças a Deus agora conseguimos e não tem mais buraco nem poeira, que era demais. Está tudo lindo. Já reclamamos muito, mas agora é só agradecer”, comemorou.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Elisa Virgínia, Raissa Lacerda, Bosquinho, Chico do Sindicato, Emano Santos, Damásio Neto, Zezinho Botafogo, Mangueira e Luís da Padaria, Thiago Lucena, Coronel Sobreira e Rinaldo Maranhão.

Visitas – O prefeito Cícero Lucena aproveitou a manhã nos bairros para visitar os negócios de pequenos empreendedores beneficiados pelo programa Eu Posso, que qualifica e garante crédito para quem quer empreender na cidade. Ele esteve na loja de bolsas e sapatos de Katillandia Izaias, na horta de brotos alimentícios de Washington Santos e na academia de kickboxing de Aline Braga.

“Começamos sem nada. Aqui era uma casa residencial e resolvemos abrir aqui com alunos alternados devido às restrições da pandemia. Conseguimos estruturar, voltaram as aulas coletivas, compramos um ringue e isso nos trouxe visibilidade, mas não podíamos utilizar pois levava chuva. Foi por meio do programa Eu Posso que conseguimos os recursos para cobrir o espaço e utilizar o ringue, que é nossa grande atração e está levantando o nome do CT”, destacou Aline, que administra o Fight Club de Kickboxing Rafael Gadelha.