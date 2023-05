No Instituto Cândida Vargas

Semana do Aleitamento Humano realiza Encontro da Rede Estadual de Banco de Leite da Paraíba

17/05/2023 | 20:30 | 142

Dentro da programação da Semana de Incentivo ao Aleitamento Humano, realizada pelo Instituto Cândida Vargas (ICV), aconteceu, nesta quarta-feira (17), o Encontro Técnico da Rede Estadual de Banco de Leite da Paraíba, no auditório da instituição hospitalar da Prefeitura de João Pessoa. As atividades continuam nesta quinta-feira (18).

Na atividade, foi realizada uma palestra com a doutora Sonia Galisa, referência no assunto. “Discutimos procedimentos técnicos envolvidos na ordenha e na doação de leite humano. Desta forma, estreitamos os laços para construirmos uma rede mais sólida e mais cooperativa no Estado da Paraíba, promovendo uma alimentação padrão-ouro para os bebês recém-nascidos que dependem das doações de leite materno”, disse a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares.

Inês Alves, enfermeira do Instituto Cândida Vargas, destacou a importância da atividade para o crescimento profissional. “Esse encontro é de extrema importância para atualização de conhecimentos e reciclagem nos procedimentos de doação de leite materno. A maternidade acertou em realizar mais um ano um evento como esse, que agrega novos conhecimentos”, destacou.

O evento contou com a participação de alguns Bancos de Leite, como o Anita Cabral, do Edson Ramalho, de Monteiro, da Unimed-JP, da Clinepa, de Bayeux, de Guarabira, entre outros. Na ocasião, o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, falou sobre a importância da unidade entre as instituições. “Importante manter contato direto para se ajudar quando for necessário. O diálogo fortalece também a nossa maternidade, que vem buscando a cada dia oferecer um serviço com mais qualidade, humanização e agilidade”, disse.

Além deles, também estiveram presentes o diretor administrativo, Marcelo Melo, e Juliana Soares, diretora técnica da maternidade. Ao longo do dia, a Semana de Incentivo realizou outras atividades, como palestras e plantão de tira-dúvidas para as mães internas.

Diferente dos demais tipos de leites que normalmente são comercializados, o leite materno contém todas as proteínas, gorduras, vitaminas, açúcares e água que uma criança precisa para se desenvolver, além dos anticorpos e glóbulos brancos que previnem as infecções e as doenças. É através dele que o corpo se desenvolve e é fortalecido, para que as mais variadas doenças sejam prevenidas. É um alimento crucial, pelo menos nos primeiros meses de vida, reduzindo assim o índice de mortalidade infantil.

Apresentação para as mães – Durante a tarde desta quarta-feira, ainda dentro da programação do mês das mães, as pacientes foram surpreendidas com uma apresentação do Coral da Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba. “O objetivo da apresentação é saudar as puérperas e gestantes pela passagem do Dia das Mães. O coral cantou três músicas: Como é grande o meu amor por você; Eu sei que eu vou te amar e Carinhoso”, disse a coordenadora do Coral, Adenilde Maria Ataide de Albuquerque.

Marina Wanderley, gerente administrativa da maternidade, recebeu os integrantes do coral e representou a diretoria da instituição na apresentação. “Foi muito gratificante receber o Coral da Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba, que proporcionou um momento especial e emocionante para nossas usuárias e colaboradoras mães”, contou.

O coral foi inicialmente formado pelas esposas dos magistrados, funcionários do Tribunal de Justiça da Paraíba e convidados. Ele tem como objetivo trabalhar a autoestima dos participantes, formando um grupo coeso e de boa convivência, espalhando alegria por onde passa.