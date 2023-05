Reconhecimento

Hospital Santa Isabel e Instituto Cândida Vargas homenageiam profissionais de enfermagem

12/05/2023 | 21:00 | 66

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) e o Instituto Cândida Vargas (ICV) realizaram nesta sexta-feira (12), Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro, diversas ações com ofertas de serviços para homenagear os profissionais. As duas unidades de saúde fazem parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa.

No Santa Isabel, foram oferecidos serviços de beleza e saúde, com direito a maquiagem, corte de cabelo, massagem, design de sobrancelha, limpeza de pele, ventosaterapia, acupuntura e auriculoterapia. O evento contou com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra, que classificou os profissionais como heróis. “Parabenizo a todos esses profissionais, que são verdadeiros heróis e se doam tanto para cuidar e salvar vidas. Minha admiração por vocês é grandiosa”, frisou.

Também participaram das atividades a diretora-geral do HMSI; a médica Adriana Lobão; o vereador Odon Bezerra; o secretário executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Mô Lima; o enfermeiro Orlando Ventura, representante do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB); e o cardiologista Fulvio Petrucci, representante dos médicos.

Um café da manhã oferecido a todos os profissionais deu início às atividades, que foram organizadas pela Gerência de Enfermagem. Em vários pontos do hospital foram instalados serviços para atender os profissionais. Também houve distribuição de brindes e entrega de certificados.

A enfermeira Leide Carvalho, chefe da Gerência de Enfermagem do Santa Isabel, disse que a programação festiva é um reconhecimento pelo trabalho dos enfermeiros e técnicos. “Hoje foi um dia muito especial, onde comemoramos o Dia do Enfermeiro. O Hospital Santa Isabel, a Gerência de Enfermagem, junto com os seus coordenadores, organizou essa festa linda para os nossos profissionais, pelo reconhecimento deles, que estão na linha de frente cuidando dos nossos pacientes. Fizemos com muito carinho essa festa linda”, declarou.

Quem aproveitou a oportunidade para receber uma massagem foi a enfermeira Grazi Ferreira. “É muito gratificante, me sinto feliz, realizada, super bem em saber que estou trabalhando numa instituição que se importa com os seus profissionais”, afirmou.

As atividades desta sexta-feira marcam o encerramento das comemorações pela passagem da Semana da Enfermagem no Hospital Santa Isabel, iniciadas no dia 5 com a celebração de um culto ecumênico na capela do hospital. Na ocasião, foram homenageados os profissionais da ativa e os que morreram vítimas da Covid-19.

ICV – No Instituto Cândida Vargas, a coordenação de enfermagem também preparou uma programação especial para comemorar a data. A ação contou com uma missa na Capela do ICV, uma ação de beleza com designer de sobrancelhas, revitalização facial e massagem relaxante, além de palestra.

O técnico de enfermagem Ewerthon José da Silva participou das atividades e falou sobre a importância da ação. “Foi fundamental esse momento, pois conseguimos sair um pouco da nossa rotina e relaxar. Isso desacelera o profissional e cuida um pouco de si. Todos gostaram e saíram com a autoestima renovada, voltando para a rotina mais estimulado”, disse.

A coordenadora de enfermagem do Instituto, Madeline Lacerda, informou que a atividade abre a Semana da Enfermagem na maternidade. “Estamos felizes por ter proporcionado esse momento de relaxamento para aqueles que sempre estão dando o seu melhor para o bem-estar de nossos pacientes”, ressaltou.

Na próxima segunda-feira (15), às 14h, acontece uma ronda nos setores do ICV com a apresentação da Comissão de Ética realizando esclarecimento sobre ética profissional. Já na sexta-feira (19), serão oferecidos serviços como limpeza de pele, designer de sobrancelhas, revitalização facial e massagem relaxante. No mesmo dia acontece a posse da Comissão de Ética de Enfermagem.