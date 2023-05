Dia das Mães

Sedurb lança campanha para incentivar vendas nos Shoppings Populares e promove programação especial na Feira Móvel

11/05/2023 | 08:00 | 75

Neste mês de maio, dedicado às mães, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) preparou duas grandes homenagens. Nos Shoppings Populares, a partir desta sexta-feira (12), será lançada uma campanha promocional onde, a partir de R$20 em compras, os consumidores vão concorrer a uma série de prêmios.

O lançamento da campanha acontecerá na edição do Ponto de Cem Réis da Feira Móvel do Produtor, a partir das 10h, quando a Sedurb, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferecerá vacinação,e serviços de beleza e autocuidado, direcionados para as mães que trabalham no projeto e também para as consumidoras que forem prestigiar a edição no Centro.

No que diz respeito à campanha ‘Dia das Mães nos Shoppings Populares’, é possível concorrer a utilitários para o lar como ferro de passar, ventiladores, sanduicheiras e outros que serão anunciados durante o lançamento da campanha.

Para participar, basta realizar uma compra em um dos Shoppings (Centro Comercial de Passagem, Shopping Varadouro, Shopping 4&400 e Terceirão) até o dia 31 de maio. O incentivo aos empreendedores que comercializam nesses espaços foi idealizado pela Sedurb para movimentar as vendas nesses locais em uma época comercial como o mês das mães. A Secretaria pretende continuar com ações sazonais como essa nestes espaços públicos.

“A Prefeitura tem se mobilizado com um olhar sensível às questões relacionadas ao Centro. Os Shoppings Populares são lugares de fomento ao empreendedorismo local e ao comércio regularizado. Esses empreendedores precisam de todo apoio possível. Temos conversado permanentemente com a categoria, construindo alternativas viáveis para movimentar esses locais. Pretendemos fazer ações como essa em outras épocas do ano, como Dia dos Pais e Natal”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Feira Móvel do Produtor – A Campanha será lançada durante a edição especial do projeto itinerante da Sedurb, no Ponto de Cem Réis. Das 8h às 12h serão oferecidos serviços de saúde como vacinação contra a Covid-19 e Influenza (para grupos prioritários). Também serão oferecidos serviços de corte de cabelo e massagem nos pés, por meio de parceria com a empresa Facinatus Paraíba. Todas as mães que atuam na Feira Móvel e as consumidoras poderão ter acesso aos serviços.

Serviço:

Lançamento da Campanha Dia das Mães nos Shoppings Populares – Sedurb

Data: 12/05

Hora: 10h

Local: Feira Móvel do Produtor – edição especial Dia das Mães no Ponto de Cem Réis