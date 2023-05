‘Eu Posso’

Prefeitura de João Pessoa leva serviços a empreendedores na Feira Paraibana da Beleza

08/05/2023 | 21:00 | 57

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está presente na 15ª edição da Feira Paraibana da Beleza, que acontece até esta terça-feira (9) no Centro de Convenções da Capital. Por lá, o governo municipal está inscrevendo para um edital exclusivo do programa de microcrédito social ‘Eu Posso’, destinado aos empreendedores participantes do evento. A equipe da Sala do Empreendedor pessoense também está disponível aos expositores e visitantes, com plantão de dúvidas e serviços.

A Feira Paraibana da Beleza é realizada em parceria do Sebrae com o Governo do Estado e a Fecomércio, e visa apresentar novas tendências do mercado. O evento, que teve início nesse domingo (7), tem como público-alvo quem já atua ou almeja ingressar no ramo da beleza. Este reúne mais de 150 estandes de linhas profissionais de cosméticos, campeonatos para barbeiros e diversas palestras e apresentações técnicas.

“É um importante momento de conexões com novidades do setor, mas também de inspiração para empreendedores. Exatamente por isso estamos a postos com nossos programas, oferecendo oportunidades e orientando quem está empenhando em fortalecer o próprio negócio, bem como quem está almejando empreender”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Eu Posso – O microempreendedor individual (MEI) Everaldo Oliveira foi uma das pessoas atendidas no estande da Prefeitura. Ele possui uma loja de cosméticos no bairro de Mangabeira, há um ano e cinco meses, e procurou o serviço da Sedest para se candidatar ao microcrédito. “Meu objetivo é investir em equipamentos, como ar-condicionado e estantes, além de ter capital de giro. Com isso, espero ampliar o público e expandir meu negócio. Minha meta é criar uma filial”, falou.

Orientação – A Sala do Empreendedor, serviço oferecido pela Prefeitura em parceria com o Sebrae Paraíba, também disponibilizou uma equipe de consultores no estande. Eles estão orientando gratuitamente sobre obrigações do MEI, formalização, baixa, atualização, emissão de notas, entre outras demandas.

Visitando a Feira, a empreendedora Amariles Dias tomou conhecimento do serviço. Há dois anos, ela se registrou como MEI para atuar no ramo de mármores e granitos. “Mas não me identificava mais com a área. Há seis meses, comecei a pensar em migrar. Aproveitei a Sala do Empreendedor aqui para fazer alteração de atividade da minha empresa para estética. E quero investir nisso agora”, contou.

Serviço – Nesta terça-feira, a Feira estará aberta ao público das 13h às 21h. Para quem possui CNPJ, o credenciamento no evento é gratuito. Já quem é pessoa física, a entrada custa R$15.