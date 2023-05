Dia das Mães

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de quase R$ 400 no preço do arranjo de flores

09/05/2023 | 16:02 | 45

O consumidor que está pensando em presentear a mãe com flores no seu dia, comemorado no próximo domingo (14), deve ficar atento para os preços dos arranjos, já que as diferenças estão bastante significativas, como constata pesquisa de preços da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa. Um exemplo é o buquê médio com 36 gérberas coloridas que está com uma diferença de R$ 395,00, oscilando entre R$ 145,00 (Floricultura Matias – Tambiá) e R$ 540,00 (Flora Falcone e Crys Artes – Manaíra, e Cristiano Flores – Bairro dos Estados), variação de 272,41%.

Mas a maior variação de todo levantamento do Procon-JP, 300%, ficou com o buquê médio de flores campestres, com os preços oscilando entre R$ 30,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 120,00 (Flora Falcone – Manaíra e Cristiano Flores – Bairro do Estados), diferença de R$ 90,00. A pesquisa traz preços de 40 itens coletados em 19 estabelecimentos da Capital.

As outras duas grandes diferenças foram registradas no buquê de lírio com 10 hastes, R$ 300,00, com preços entre R$ 200,00 (Crys Artes – Manaíra e Brunna Flores – José Américo) e R$ 500,00 (Floricultura Independência – Tambiá), variação de 150%; e no buquê misto com gérberas, lírios e rosas, R$ 220,00, com preços entre R$ 80,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 300,00 (Cristiano Flores – Bairro dos Estados e Império das Flores – Torre), variação de 275%.

Mais variações – Outras grandes variações encontradas pela pesquisa do Procon-JP ficaram com o buquê de lírio com 5 hastes, 284,62%, com preços entre R$ 65,00 (Flores e Presentes – Cristo) e R$ 250,00 (Flora Falcone – Manaíra e Floricultura Independência – Tambiá), diferença de R$ 188,00; e no buquê médio de margaridas brancas, 275%, com preços entre R$ 40,00 (O&M – José Américo) e R$ 150,00 (Floricultura Independência – Tambiá), diferença de R$ 110,00.

Os locais – A pesquisa foi realizada nas seguintes floriculturas: Moça Flores, Rosa Mista e Deda Flores (Varadouro); Brunna Flores, O&M e Arte Flores (José Américo); Moça Flores e Uma Ligação de Amor (Centro); Flora Falcone e Crys Artes (Manaíra); Cristiano Flores Ltda (Bairro dos Estados); Paraíso das Flores (Cruz das Armas); Flores e Presentes (Cristo); Floriculturas Matias e Independência (Tambiá); Flores dos Anjos (Pedro Gondim); Império das Flores (Torre); Flores e Formas (Beira Rio); e Magia das Floriculturas (Mangabeira).