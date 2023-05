ASSISTIR AO VIVO Fortaleza x Estudiantes de Mérida Copa Sul-Americana 2023, HOJE (04/05), ESCALAÇÃO E PALPITES – BOLA ROLANDO

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Fortaleza x Estudiantes de Mérida acontece HOJE (04/05) às 21 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Fortaleza é o mandante da partida. Cabe lembrar que o atual campeão da competição é o Del Valle , que também reconquistou a Supercopa Sul-Americana sobre o Flamengo.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana 2023 acontecerá como na data descrita acima.

Fortaleza x Estudiantes de Mérida narração – COM IMAGENS – SUL-AMERICANA AO VIVO

Assistir Fortaleza x Estudiantes de Mérida pela Copa Sul-Americana 2023 ao vivo e grátis na internet (online) HOJE (04/05) às 21 hs

Todos os jogos da Copa Sul-Americana 2023 serão transmitidos pela TV CONMEBOL. Outros jogos também serão transmitidos pela ESPN, STAR+ e Paramount Plus. O SBT está na disputa das transmissões e a TV Conmebol poderá transmitir algumas partidas.

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o STREAMING não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

19:00 Gimnasia La Plata x Goiás Rodada 3 21:00 Botafogo x LDU Rodada 3 21:00 Audax Italiano x Blooming Rodada 3 21:00 Defensa y Justicia x Peñarol Rodada 3 21:00 Fortaleza x Estudiantes de Mérida Rodada 3 paramount + 23:00 Universitario x Santa Fe

ESCALAÇÕES E PALPITES Copa Sul-Americana

19:00 Gimnasia La Plata 0 x 1 Goiás Rodada 3 21:00 Botafogo 2 x 0 LDU Rodada 3 21:00 Audax Italiano 1 x1 Blooming Rodada 3 21:00 Defensa y Justicia 2 x 1 Peñarol Rodada 3 21:00 Fortaleza 3 x 0 Estudiantes de Mérida Rodada 3 23:00 Universitario 2 x 0 Santa Fe

BREVE

JOGOS DE HOJE E TRANSMISSÃO

QUEM TRANSMITE A SUL-AMERICANA PARA O BRASIL?

O atual campeão da competição é o ATHLETICO-PR , que venceu a competição em 2021 e é o time a ser batido este ano. A Copa Sul-Americana deste ano contará com 6 clubes brasileiros, 6 clubes da Argentina e 4 clubes de outros países do continente. Além disto, 10 times são classificados por desempenho na Libertadores da América. Os oito terceiros colocados na fase de grupos da competição se classificam e os dois melhores quartos colocados.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira os jogos de hoje NA tv

Após definidos os confrontos da segunda fase da disputa, ainda não se tem, ao certo, onde os jogos serão transmitidos para o Brasil. Após a pandemia, a DAZN não renovou com a CONMEBOL. Por outro lado, o SBT demonstrou interesse em transmitir partidas da competição que só tem fase de mata-mata. A TV Conmebol irá transmitir as primeiras partidas.

