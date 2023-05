Dia Mundial da Higienização

Hospital Santa Isabel realiza ação sobre lavagem das mãos e reforça cuidados com segurança do paciente

05/05/2023 | 21:00 | 68

A higienização das mãos é a principal prática de controle no combate à infecção hospitalar. Nesta sexta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial da Higienização das Mãos e, para reforçar os cuidados com a segurança do paciente, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) está promovendo um dia de ação envolvendo a lavagem das mãos.

A iniciativa, organizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital, envolve os profissionais de saúde, bem como acompanhantes, visitantes e os próprios pacientes. Todos receberam orientações sobre a importância da higienização das mãos. Cartazes também foram espalhados em vários pontos do HMSI chamando a atenção para a prática, considerada como um dos pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde.

A médica infectologista Tatiana Villar, que preside a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Santa Isabel, ressalta que as mãos são a principal via de transmissão de infecção e a melhor forma de evitar doenças é através da higienização. “O ato de higienizar as mãos salva vidas. Ele é o principal mecanismo de controle de combate às infecções hospitalares. Todo profissional envolvido na assistência, antes e após contato com qualquer paciente, para realizar qualquer procedimento, a medida principal para combater a transmissão de infecção dentro da instituição é fazer justamente a higienização das mãos”, alerta a médica.

Metas de segurança – A higienização das mãos é uma das seis metas de segurança preconizadas mundialmente e trabalhadas diariamente no Hospital Santa Isabel. As seis metas de segurança são: identificação do paciente; comunicação efetiva; cirurgia segura; medicação segura; higienização das mãos e prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS); e prevenção de quedas e de Lesão por Pressão (LPP).

O trabalho realizado no Santa Isabel em relação a segurança do paciente rendeu a unidade o reconhecimento de excelência por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa). O HMSI alcançou 100% de conformidade na avaliação das práticas de segurança do paciente. Pela alta adesão, o Santa Isabel recebeu uma estrela, marcando o trabalho de excelência desenvolvido na unidade hospitalar.

Maneira correta de lavar as mãos:

1. Molhe as mãos com água e sabão;

2. Aplique nas mãos quantidade suficiente de sabão ou álcool;

3. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si;

4. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos;

5. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais;

6. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem e vice-versa;

7. Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa;

8. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda fazendo movimento circular e vice-versa;

9. Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular;

10. Enxágue bem com água;

11. Seque as mãos com papel toalha descartável.