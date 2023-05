Humanização

Prefeitura entrega certificados de capacitação do projeto ‘João PessoaS’ para agentes públicos

03/05/2023 | 21:00 | 171

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), realizou, na tarde desta quarta-feira (3), a entrega dos certificados de capacitação de multiplicadores do projeto João PessoaS: Cidade Inclusiva e Diversa, iniciativa do programa João Pessoa Sustentável. O evento ocorreu no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados.

Na oportunidade, o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, destacou a importância da iniciativa como forma de promover o acolhimento e o respeito aos pessoenses que precisam de um serviço público eficiente. “O sentimento da nossa gestão é a cidade que cuida. Nós nos preocupamos com as pessoas, que precisam ser bem tratadas. Dignidade é um direito de todos. As pessoas procuram um órgão público porque precisam. Uma palavra de consolo pode ajudar”, enfatizou o gestor.

O curso, voltado para guardas civis metropolitanos e membros de órgãos públicos municipais, abordou um conjunto de ações educativas que visa sensibilizar e capacitar agentes públicos sobre a prevenção e o enfrentamento a todas as formas de violência e discriminação em ambientes institucionais, principalmente contra populações mais vulneráveis, a exemplo de mulheres, grupos LGBTQIAP+, afrodescendentes, populações tradicionais, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados, dentre outros.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, reforçou que o grande objetivo da capacitação é a humanização do atendimento. “Quando a gente chega numa repartição pública e o funcionário diz: bom dia, posso ajudar? Isso já nos traz uma sensação de conforto, de estarmos sendo bem tratados. Todos nós precisamos melhorar, precisamos aprender cada dia mais”, declarou.

Entre as autoridades presentes no evento estavam o secretário de Articulação Política e Gestão Governamental, Diego Tavares; o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire; o coordenador Executivo do Programa João Pessoa Sustentável, Dorgival Villar; e o psicólogo e coordenador do projeto João PessoaS, Flávio Urra.

Projeto – O ‘João PessoaS’: Cidade Inclusiva e Diversa teve duração de 18 meses e foi iniciado em dezembro de 2021 com a fase de planejamento. A execução começou em junho do ano passado e foi concluída agora em abril com uma Cooperação Técnica entre o Município e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) e a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb).

Todo o processo de capacitação envolveu uma análise da interseccionalidade para observar, estudar, compreender e responder ao fenômeno da desigualdade de gênero no cruzamento com outras identidades e desigualdades que potencializam práticas de opressão e privilégio. A interseccionalidade leva em conta fatores como classe social, gênero, raça e etnia, idade (infância, juventude, velhice), origem (forte heterogeneidade e desigualdade territoriais, zonas rurais e urbanas), deficiências, diversidade de orientação sexual e identidade de gênero.

Um ponto relevante do curso foi contar com afrodescendentes, pessoas com deficiência e um homem trans na equipe docente. Isso fez com que os assuntos trazidos pela teoria também fossem vivenciados na prática, contribuindo para a sensibilização. Além disso, muitas pessoas participantes que já tinham algum conhecimento sobre as temáticas apresentadas compartilharam suas perspectivas, enriquecendo a troca de ideias e experiências.

As discussões em sala de aula, com participantes presenciais e virtuais, foram complementadas com materiais de apoio como vídeos sobre os temas apresentados, roteiros para oficinas e peça de teatro de fantoches, bem como uma cartilha pedagógica apresentando uma síntese dos conceitos estudados.

O projeto foi idealizado levando em consideração a realidade empírica da capital paraibana, onde as mulheres compõem 54,1% da população, estimada em 809 mil habitantes em 2019 pelo IBGE. Desse total, 58% das pessoas se autodeclaram como pardas e 8,6% como pretas.

João Pessoa Sustentável – O Programa João Pessoa Sustentável, orçado em 200 milhões de dólares, está previsto para ser executado até 2024. São 60 ações voltadas para a redução das desigualdades, modernização dos instrumentos de planejamento urbano, da prestação de serviços e da administração pública e fiscal. Por meio do João Pessoa Sustentável, parceria celebrada entre a Prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a população pessoense terá mais dignidade e qualidade de vida, especialmente as que vivem em área de risco.