Dia do Trabalhador

Ação de vacinação nos serviços da rede municipal de saúde é suspensa em virtude do feriado nacional

30/04/2023 | 17:00 | 68

Em virtude do feriado nacional alusivo ao Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (1º), não haverá ação de vacinação nas salas de vacinas da rede municipal de João Pessoa. O ponto móvel para vacinação localizado no Mangabeira Shopping também estará fechado e voltará os atendimentos na terça-feira (2), no período de 13h às 22h, com a oferta de todas as vacinas que contem no Programa Nacional de Imunização (PNI) e, além das campanhas ativas contra Influenza e Covid-19.

“A interrupção da ação de vacinação nos serviços, neste feriado, não prejudica a assistência preventiva, garantida pela Prefeitura de João Pessoa, considerando que o município já aplicou mais de 2,4 milhões de doses, referente a primeira, segunda, terceira e quarta doses dos imunizantes na população pessoense”, ressaltou o chefe da Seção de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, irá funcionar nesta segunda-feira (1º), no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

“Os serviços funcionam todos os dias para garantir essa assistência que deve ser imediata. Os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível, para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter as vacinas antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, disse o coordenador.