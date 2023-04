Jojo Todynho abre o coração ao falar se vai casar e gravidez: 'Com certeza'

A funkeira Jojo Todynho aproveitou seu tempo livre para interagir com seus fãs nas redes sociais. Em seu Instagram, a cantora respondeu algumas perguntas. Sem papas na língua, Jojo respondeu a todas os questionamentos realizados.

A ex-peoa abriu o coração e falou sobre a possibilidade de se casar novamente. Recentemente, Jojo encerrou seu matrimônio com o militar Lucas Souza, o relacionamento durou apenas 10 meses e seu final foi cercado de polêmicas. Apesar da decepção, a cantora afirmou que pretende se casar novamente. “Com certeza, com toda certeza, meu bem“, respondeu ela.

Outro questionamento realizado a Jojo falou a respeito de uma futura maternidade. A artista afirmou que pretende ter dois filhos, porém, se o primeiro a der muito trabalho, ela ficará só com ele mesmo. “Eu pretendo ter dois, mas se no primeiro eu já passar perrengue fico só com esse mesmo“, disse a funkeira, em tom humorado.

Revolta com Boninho Na última terça-feira (18), Jojo demonstrou estar bastante frustrada com a eliminação de Domitila Barros, do BBB. A cantora disparou contra Boninho e afirmou que não tem mais paciência para assistir reality show. Além da revolta, a artista declarou que fará mutirão para Ricardo Alface, visto que todos os seus aliados foram eliminados do programa.

“Olha só, eu vou ter que puxar mutirão para o Alface. O que é isso? O homem ficou sozinho, tiraram todo mundo“, afirmou a cantora.

Treino pesado Recentemente, a treinadora Carol Vaz divulgou em suas redes sociais um vídeo em que Jojo está pegando pesado na academia. A personal trainer afirmou que o treino da artista consiste em fazer força. Jojo já conseguiu eliminar 22 kg.

Atriz Grazi Massafera impressionou a todos ao surgir com barriga de grávida de surpresa.

A atriz Grazi Massafera se consagrou como uma das melhores atrizes do Brasil, já tendo protagonizado algumas novelas da Globo. O talento da ex-BBB foi reconhecido até mundo afora, quando ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Emmy Internacional, por seu papel em Verdades Secretas.

A loira usa as redes sociais para mostrar o seu dia a dia e alguns detalhes de novos trabalhos pela frente. Na tarde desta última quinta-feira (17), a mamãe da pequena Sofia surpreendeu a todos ao mostrar uma barriguinha de grávida, de um bebê com Reynaldo Gianecchini.

Grazi Massafera mostra barriga de grávida Seu último trabalho na emissora dos Marinho foi em Travessia, quando interpretou a mãe da personagem de Jade Picon nos primeiros capítulos da trama. Agora, ela já se dedica a outro trabalho, a gravação do filme Uma família Feliz, escrita por José Eduardo Belmonte e Raphael Montes.

Em seus stories ela surpreendeu a todos ao mostrar uma barriguinha de grávida, mas que é cenográfica. A personagem da artista será uma mamãe de primeira viagem. Na postagem, a atriz publicou o perfil dos diretores da obra.

Reynaldo Gianecchini posta foto com Grazi Massafera

Quem aproveitou a situação e publicou uma foto de Grazi Massafera ‘grávida’ foi o ator Reynaldo Gianecchini, seu par romântico no filme. “De repente grávidos”, disse o famoso na legenda do seu stories.

Grazi é mamãe de Sofia, fruto de sua união com o ator Cauã Reymond. Já o seu novo par romântico dos cinemas, não tem nenhum filho e em recente entrevista disse que nunca teve vontade de ser pai. Reforçou ainda que nunca se movimentou para que isso se tornasse realidade em sua vida.

Chitãozinho Pai de mais 1?

Segundo informações publicadas na coluna De Olho nas Estrelas, no jornal O Dia, Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Xororó, poderá ser o pai de um filho, que ao nascer não teria tido o devido reconhecimento por parte do cantor.

Wagner Roberto Sales de Oliveira, natural de Andradina, cidade do interior de São Paulo, enviou à redação do O Dia uma vasta documentação reunida no decorrer de vários anos para conseguir fazer a comprovação de que é filho biológico de José Lima Sobrinho, nome verdadeiro do astro da música sertaneja.

Suposto filho do cantor está tentando fazer um exame de DNA

Embora sua mãe não goste de fazer qualquer tipo de comentário sobre esse assunto, Wagner conseguiu ouvir uma conversa, onde a identidade do seu verdadeiro papel foi revelada. Desde então, ele vem tentando conseguir fazer um exame de DNA, mas os seus esforços não atingiram o êxito esperado.

Devido ao fato do cantor não ter comparecido às três tentativas de reconhecimento da paternidade, o juiz responsável pelo caso acabou dando ganho de causa para Wagner, concluindo que ele é filho verdadeiro do cantor. No entanto, Chitãozinho recorreu da sentença.

Chitãozinho já é pai de três filhos e avô de dois netos

Bastante discreto nos assuntos relacionados à sua vida particular, o sertanejo foi casado durante 18 anos com Adenair Lima. Desta união, nasceram dois filhos, o músico Allyson Lima e a cantora Aline Lima, de 38 anos, que lhe deram os netos Manuel e Sophia. Desde 2000, Chitãozinho está casado com Márcia Alves, que fez parte do grupo Banana Split. Os dois são pais de Enrico, que acaba de completar 21 anos e já está iniciando a carreira de ator.

Atriz tentou ajuda de empresários para voltar a atuar, mas seu posicionamento político acabou atrapalhando a carreira.

A atriz Regina Duarte caiu muito no conceito de seus amigos de profissão após defender incansavelmente o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cúmulo para a classe artística se deu quando a “namoradinha do Brasil” passou a apoiar também os atos golpistas que ocorreram em Brasília no último domingo (08).

Segundo apurações do site Na Telinha, a atriz vinha planejando a sua volta ao trabalho, o que não deve acontecer tão cedo, pois o mercado não enxerga mais espaço para Regina Duarte em nenhuma área do audiovisual. As oportunidades de trabalho já eram bem escassas para a artista após o seu posicionamento político, mas depois de domingo as coisas pioraram ainda mais.

Regina Duarte pediu apoio de empresários Sem espaço na TV, a atriz passou a se reuniu com empresários para pedir apoio financeiro para a produção de peças de teatro em que ela pudesse trabalhar. O site da revista Contigo classificou essa ação da atriz como “passar o pires”.

Nesses encontros, Regina Duarte deixou claro que está disponível também para o cinema e principalmente para voltar à televisão. As portas, no entanto, foram se fechando a cada polêmica levantada pela artista, seja em entrevistas ou nas redes sociais.

Site diz que a carreira de Regina Duarte praticamente acabou

Pessoas ouvidas pelo site Na Telinha, disseram que o mercado estava esperando o tempo passar para que a imagem de Regina Duarte fosse desassociada de Bolsonaro, mas que após os últimos acontecimentos, nenhuma empresa patrocinará uma peça, filme ou série que tenha o nome da atriz.

O caso Silvia

Silvia Abravanel, filha adotiva de Silvio Santos, contou detalhes sobre sua família biológica. A filha adotiva do dono do SBT relatou que fez de tudo para encontrar seus pais biológicos, contudo, deixou Silvio Santos triste. “Ele ficou chateado”, disse Silvia.

Nesta quarta-feira (04), durante uma entrevista com Sonia Abrão, a filha adotiva de Silvio Santos relatou como foram as buscas de sua família biológica.

Silvia Abravanel abre o jogo

Segundo Silvia, ela queria muito descobrir de onde veio. “Com quem eu me pareço?”, disse Silvia. Afirmou, ainda, que houve uma época em que teve muita vontade de conhecer sua mãe, então encontrou uma certidão e tomou a iniciativa de investigar. “Fui atrás”, contou Silvia.

Silvio Santos não concordou com iniciativa de Silvia Abravanel

Na época em que era responsável pelo teste de DNA, quadro exibido no Programa do Ratinho, Silvia conversou com uma médica que conduzia o quadro, e elas descobriram qual hospital Silvia veio ao mundo.

Ao relatar o assunto para Silvio Santos, ele não deu seguimento aos planos da filha e ficou muito chateado. A comunicadora disse, ainda, que em sua certidão de nascimento consta o nome de Maria Aparecida Vieira Abravanel, primeira mulher de seu pai. “Que me registrou e baile que segue”, encerrou Silvia.

Ao final, a famosa explicou que não guarda mágoas de seus pais biológicos, uma vez que eles escolheram por sua vida, a colocaram no mundo e ela não se sabe por quais motivos eles tomaram a atitude de entregá-la para doação.

Confinada no BBB23, Bruna Griphao tem curiosos detalhes relacionados à sua vida pessoal que pouca gente conhece.

Bruna Griphao tem alguns curiosos detalhes de seu passado que poucos conhecem. Confinada no BBB23, a atriz experimentou vários problemas de convivência com os seus pais durante a adolescência, tomando a decisão de sair de casa para morar sozinha com apenas 18 anos de idade.

Apesar das desavenças do passado, Bruna Griphao, hoje, tem uma saudável relação com os seus genitores. Ela é filha de Paulo Orphao, que mora no Rio de Janeiro, e Bárbara Grigoriadis, uma Gerente Administrativa e Comercial que reside em Portugal.

Bruna Griphao nega rótulo de mulher sensual À época que gravou o vídeo de apresentação para o BBB23, Bruna Griphao comentou sobre o rótulo de sensualidade que carrega consigo. Ainda que seja considerada por muitos como fisicamente atraente, a loira nega tal personalidade, definindo-se como “bagaceira”. Além disso, descreveu-se como uma mulher imediatista e intensa, que, em muitos casos, quer resolver questões de sua vida no momento do agora.

Bruna Griphao explica sobrenome

Outro detalhe curioso relacionado à loira diz respeito ao seu sobrenome. Trata-se de uma junção vinda do pai, “Orphao”, e da mãe, “Grigoriadis”. Os genitores são separados desde que a atriz tinha oito anos de idade, motivo pelo qual a combinação entre os sobrenomes foi a maneira que encontrou para não causar ciúmes entre eles.

Em contrapartida, Bruna Griphao esboça certo arrependimento. Em entrevista recente ao Gshow, dada antes do confinamento no BBB23, a atriz confessou que o sobrenome não soa da maneira como gostaria. Ainda assim, acabou por se acostumar com ele ao longo dos anos.

