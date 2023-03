Fortaleza x Cerro Porteño: Assistir ao vivo Libertadores da América 2023, HOJE (09/03), PRÉ-JOGO COM IMAGENS

A partida entre Fortaleza x Cerro Porteño e válida pela série Libertadores da América 2023 acontecerá na próxima semana, mais precisamente na HOJE (09/03) às 19 hs e o mandante do jogo é o Fortaleza que jogará em sua ARENA.

O atual campeão da competição, o Flamengo , que venceu o Athletico em 2022 e o Flamengo já havia vencido em 2021 e é o time a ser batido este ano. De todo modo, todos os clubes que disputam a competição hoje e nos próximos jogos, esperam desbancar o clube brasileiro atual vencedor.

PALPITES *TEMPO NORMAL

19:00 Fortaleza x Cerro Porteño Terceira fase

21:00 Huracán x Sporting Cristal Terceira fase

Prováveis escalações

Provável Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo.

Provável CERRO: Jean, Alberto Espinola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Claudio Aquino, Angel Cardozo Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo; Diego Churín e Robert Morales.

Assistir Fortaleza x Cerro Porteño LIBERTADORES da América 2023 ao vivo e grátis na internet (online) HOJE (09/03) às 19 hs

Após grande imbróglio, com a Globo e o grupo de canais de TV fechada (SPORTV e Premiere) e a TV Conmebol, a emissora cancelou o contrato que tinha até 2022. Com isto, a emissora deu abertura para que outros canais entrassem no Brasil para fazer as transmissões. Assim, em TV aberta, o SBT se deu bem e assinou com a entidade para transmissão de jogos em canal aberto. Já em canal fechado, a BAND ficou com os direitos, faturando também, os direitos da Copa Sul-Americana. O SBT poderá transmitir até duas partidas por semana, uma nacional e uma regional.

Entretanto, este ano, a forma de exibição será diferente e inédita no Brasil. Em consórcio com a entidade e outras empresas, o grupo vai montar um canal de pay-per-view para oferecer as partidas que não teriam exibição no país até então. Tudo já começa com esta partida.

ONDE ASSISTIR A LIBERTADORES DA SEMANA

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o STREAMING não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo. ROLE PARA O LADO E VEJA O RESTANTE DA TABELA.

História da Libertadores da América

Portanto, até a atual edição da Libertadores da América de 2021, aconteceram 61 edições da competição. Mas, o atual campeão é o PALMEIRAS, que em uma final única (pela SEGUNDA vez na história, A PRIMEIRA SEM PÚBLICO), venceu nos últimos minutos o SANTOS.

Contudo, os maiores campeões da competição são argentinos. Todavia, o Independiente tem 7 títulos e o tradicional Boca Júniors tem 6 títulos. O Peñarol vem em seguida com 5 títulos e o River Plate com 4. Entre os brasileiros, São Paulo, Grêmio e Santos têm três títulos cada.

Após o imbróglio das transmissões da competição para o Brasil, outra grande questão é a do público. A Conmebol decidiu criar seu próprio canal para fazer as transmissões da Libertadores. A FOX continua sua parceria para o Brasil. Já o SBT ainda não confirmou se, como em 2020, fará também as transmissões em 2021.

Clubes brasileiros classificados para a Libertadores de 2022

Os times classificados para a Libertadores, ‘from Brazil’ são: Flamengo, Galo, CORINTHIANS, Fluminense, AMÉRICA-MG, ATHLETICO-PR, PALMEIRAS, FORTALEZA E RB BRAGANTINO.

