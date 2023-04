ASSISTIR AO VIVO PSV x Ajax COM IMAGENS EREDIVISIE, HOJE (23/04), PALPITES E ESCALAÇÕES

A partida do PSV x Ajax acontece hoje, HOJE (23/04) às 09:30 hs horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês

O jogo entre as equipes, acontece HOJE (23/04) às 09:30 hs. O mandante desta partida será o PSV , que quer manter sua equipe em atividade. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PSV x Ajax COM IMAGENS

Entretanto, a partida válida pela Eredivisie poderá ou não terá transmissão na TV fechada para o Brasil este ano, já que em TV aberta, nenhuma TV transmite. NA TV fechada e streaming, ou seja, pela internet, a ESPN, detém os direitos de transmissão da competição para o Brasil e deve transmitir as principais partidas, ou seja, que envolvam, principalmente, o AJAX, PSV e Feyenoord. Vale ressaltar que a ESPN possui, no Brasil, os canais ESPN, ESPN 2, ESPN BRASIL, ESPN WATCH (streaming) e ESPN PLUS.

ESCALAÇÕES E Palpites e jogos de hoje

09:30 PSV 1 x 1 Ajax

PSV Eindhoven possible starting lineup: Benitez; Tete, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt, Til, Gutierrez, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

Ajax possible starting lineup: Rulli; Sanchez, Timber, Bassey, Wijndal; Klaassen, Grillitsch, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn

Onde assistir PSV x Ajax pela Eredivisie (Campeonato Holandês) ao vivo, grátis e online

Assim, a transmissão poderá ocorrer pelos aplicativos e sites da duas empresa de TV Fechada e streaming. Assistir a partida: o jogo poderá ocorrer nos canais ESPN, como detalhado a seguir. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

JOGO / PALPITES 09:30 PSV x Ajax DATA HOJE (23/04) Transmissão star+ HORÁRIO 09:30 HS (de Brasília)

CLASSIFICAÇÃO DO HOLANDÊS

Eredivisie, o Campeonato Holandês de Futebol

O Campeonato Holandês de Futebol, já largamente conhecido como Campeonato Holandês é conhecido oficialmente como Eredivisie (Divisão Honorária – tradução livre). Assim, esta é a mais importante competição de futebol dos Países Baixos. O Campeão nacional sai desta competição, que é muito forte e já contou seis vezes com o campeão da maior competição europeia de futebol, a Champions League. O Ajax foi campeão quatro vezes, o Feyenoord e PSV uma vez cada. Um dos maiores campeonatos do mundo, conta com duas grandes forças do futebol mundial, o PSV e o AJAX.

O Campeonato Holandês, também conhecido como Eredivisie, é a principal competição de futebol da Holanda. Fundada em 1956, a liga é disputada por 18 equipes que jogam entre si em partidas de ida e volta, totalizando 34 rodadas. O time que somar mais pontos ao final do campeonato é declarado campeão nacional.

O Ajax é o maior campeão da Eredivisie, tendo conquistado o título 35 vezes, seguido pelo PSV Eindhoven com 24 títulos e o Feyenoord com 15. O AZ Alkmaar e o FC Twente são outros clubes que também já foram campeões.

A Eredivisie é conhecida por ser uma liga muito ofensiva e com muitos gols, e é considerada uma das melhores ligas do mundo para se desenvolver jovens jogadores. Vários jogadores renomados já atuaram na liga holandesa, incluindo Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Arjen Robben, Wesley Sneijder e muitos outros.

A temporada 2021-2022 da Eredivisie foi vencida pelo Ajax, que conquistou o seu 35º título nacional. O PSV Eindhoven ficou em segundo lugar, seguido pelo AZ Alkmaar em terceir

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais