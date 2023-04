Bem-estar animal

Prefeitura de João Pessoa inaugura nesta sexta-feira primeira Clínica Veterinária Municipal

27/04/2023 | 19:00 | 50

Dentro da política de promoção do bem-estar animal, a Prefeitura de João Pessoa inaugura, nesta sexta-feira (28), às 8h, a primeira Clínica Veterinária Municipal. O serviço vai funcionar em um imóvel na Avenida Marechal Almeida Barreto, nº 520, por trás do Mercado Central, Centro da Capital.

A Clínica Veterinária Municipal vai ofertar consultas, tratamento ambulatorial como administração de medicamentos, curativos e transfusões, exames laboratoriais e de imagens, cirurgias de esterilização, cirurgias gerais, oncológicas e ortopédicas, entre outros serviços.

O secretário de Meio Ambiente (Semam), Welison Silveira, destacou que o espaço atende a uma antiga reivindicação dos protetores de animais da cidade. “Essa é mais uma ação inédita, que vai contribuir para a qualidade de vida dos nossos animais, evitando a superpopulação, o abandono e as zoonoses. E se nossos animais estão mais saudáveis, as pessoas também terão mais saúde, reduzindo a transmissão de doenças dos bichos para as pessoas”, frisou.

O espaço será administrado pela Coordenação de Bem-Estar Animal da Semam, que vem colocando em prática uma série de ações em prol dos animais, como o Banco de Ração, que distribui alimentos para protetores independentes; o Castramóvel, que realiza cirurgias de castração de cães e gato; o cadastro dos proprietários de veículos de tração animal; o acompanhamento fitossanitário dos animais, com vacinação e microchipagem; entre outras atividades.