Parque Zoobotânico Arruda Câmara abre em horário normal nesta sexta-feira, feriado de Tiradentes

21/04/2023 | 10:00 | 103

Quem busca um local agradável para curtir o feriado desta sexta-feira (21), alusivo a Tiradentes, conta com uma ótima opção de lazer para toda a família, que é visitar o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), aberto durante todo o feriado prolongado, em horário normal. O Parque tem uma ampla área com árvores centenárias preservadas, além de uma grande variedade de animais silvestres e exóticos, perfeito para um dia de diversão e aprendizado. A Bica abre das 8h às 17h, com bilheteria até às 16h.

No local visitantes podem desfrutar de um passeio agradável pelas trilhas, observando animais como macacos, jacarés, cobras e aves silvestres, sendo uma ótima oportunidade de aprendizado sobre as características e comportamentos dos bichos, tornando-se uma excelente opção de lazer para crianças e adultos durante os feriados prolongados.

Com uma infraestrutura que conta com rampas e banheiros com acessibilidade para receber todos os visitantes, a Bica ainda dispões de passeios de trenzinho e pedalinhos.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger. A entrada custa R$ 3,00 e crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.