Projeto itinerante

Moradores da Comunidade Padre Hildon Bandeira são atendidos pela Caravana do Cuidar

14/04/2023 | 17:00 | 80

O projeto itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (14), diversos atendimentos aos moradores da Comunidade Padre Hildon Bandeira, no bairro da Torre. Os moradores puderam aproveitar os serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor, além da nova parceria da Caravana do Cuidar com o Hemocentro.

A passagem da Caravana do Cuidar pela praça Luiz Patrício, próxima à Avenida Beira Rio, resultou em 272 atendimentos. Um dos moradores que aproveitou a passagem dos serviços pelo bairro foi Lielson Fernandes. “Essa Caravana do Cuidar tem uma importância muito grande, porque são serviços essenciais e que muita gente não tem a oportunidade de fazer. Isso ajuda demais. É muito importante para toda a comunidade. Eu aproveitei o atendimento médico, fui na ouvidoria e procurei saber mais como funciona a doação de sangue. Só temos a agradecer ao serviço”, destacou.

Maria Betânia, chefe do núcleo de biologia molecular do Hemocentro, esteve no local informando os moradores sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea. “Estamos aqui, em parceria com a Sedhuc, sensibilizando e explicando ao público da Caravana a importância de ser um doador de sangue e um possível doador de medula óssea. Lembrando que o Hemocentro abastece 47 hospitais da Paraíba, além das Upas de João Pessoa. Para doar sangue você tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg, estar com o documento oficial com foto e estar bem alimentado. Já para o cadastro de medula óssea, a pessoa tem que ter entre 18 e 35 anos de idade. Também precisa apresentar o documento oficial com foto”, explicou.

Atendimentos – Foram 26 atendimentos médicos e 68 atendimentos do Hemocentro; 2 cadastros no Cras da região; 50 atendimentos do CadÚnico; 6 no Procon-JP; 26 registros na Ouvidoria; 04 cadastros no Sine-JP; 8 inscrições nos cursos promovidos pelo projeto Eu Posso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest); 04 cadastros no Programa Acessuas Trabalho; 19 aferições de pressão arterial; 12 atendimentos no Odontomóvel; 11 de auriculoterapia; 10 de ventosaterapia; 06 bioimpedância; e 20 aplicações de vacinas.

Parcerias – Para realização do projeto, a Sedhuc conta com a parceria das Secretarias de Saúde (SMS), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Meio Ambiente (Semam), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Participação Popular (SEPP), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Gestão Governamental (Segov), Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e Transparência Pública (Setramp), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).