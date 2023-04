Tratamento da obesidade

Com espaço climatizado, SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel recebe dois novos pacientes

10/04/2023 | 20:00 | 81

Com a capacidade duplicada para atender mais usuários e sala climatizada, propiciando mais bem-estar durante a estadia, o SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) está com dois novos pacientes. O serviço de tratamento da obesidade é oferecido de forma gratuita pela Prefeitura de João Pessoa.

Um dos novos pacientes é Alisson Fernando Dantas, de 30 anos. Ele iniciou o acompanhamento com a equipe do hospital em janeiro desse ano, mas como não conseguia perder o peso necessário para realização do procedimento cirúrgico, foi encaminhado para o SPA. Motorista de transporte de carga, ele revela que, por conta da obesidade, enfrentou vários problemas de saúde e até no trabalho.

“Adoeci, fiquei com ansiedade, depressão, fiquei muito ruim. A médica do PSF viu minha situação e me encaminhou para cá. Desde que eu comecei aqui minha vida mudou completamente. Minha autoestima mudou, minha perspectiva de vida já é outra agora que eu estou perdendo peso. Sei que vou ser cirurgiado, vou conseguir trabalhar, ajudar em casa, tudo vai mudar para melhor”, afirma Alisson, animado. A previsão é de que o procedimento dele seja realizado em quatro semanas.

Mudança de vida – O segundo paciente do SPA é o encarregado de obras Warley Felipe Falcão de Luna, de 39 anos. Em atendimento pelo Serviço de Cirurgia do HMSI desde o ano passado, assim como Alisson, ele entrou no SPA para atingir a meta do peso para realização da cirurgia, que deve acontecer em três semanas. “A minha expectativa é a melhor possível para mudar de vida. Será um renascer de novo na vida”, diz Warley, que é casado e pai de uma menina de 3 anos.

O SPA possibilita, através da internação hospitalar em leitos exclusivos e adaptados para as condições que os pacientes necessitam, um acompanhamento diário e contínuo, inserindo dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico.

No SPA Cirúrgico, os dois pacientes são acompanhados pela equipe multidisciplinar do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Santa Isabel, formada por cirurgiões bariátricos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, nutricionistas, educadores físicos e endocrinologistas.

Serviço especializado – O SPA Cirúrgico beneficia pacientes inscritos no Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica do HMSI que possuem dificuldade extrema na perda de peso. A redução de 10% do peso é fundamental para realização da cirurgia bariátrica e faz parte do pré-operatório para garantir o nível de segurança do procedimento cirúrgico.