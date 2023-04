Qualidade de vida

No Dia Mundial da Atividade Física, Prefeitura ressalta projetos gratuitos de prevenção à saúde

06/04/2023 | 08:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa, através das Secretarias de Saúde (SMS), de Educação e Cultura (Sedec) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), proporciona oportunidades à população de ter uma qualidade de vida melhor e longe da ociosidade promovendo atividades físicas em lugares públicos da Capital. Nesta quinta-feira (06), é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e também o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida.

São mais de 40 pontos com atividades físicas para uma vida saudável e prevenção à saúde. Entre os programas de destaque, está o ‘Saúde em Movimento’, que atende a população de todas as faixas etárias. O projeto é desenvolvido em 32 pontos da cidade, incluindo praças, academias de saúde e unidades de saúde da família, e tem a participação de cerca de cinco mil pessoas. Para conferir os locais, clique neste link.

“O programa tem foco na prevenção à saúde, incentivando a pessoa a sair do sedentarismo e ajudando a combater doenças como hipertensão, diabetes e outras”, afirmou Nicolas Travassos, coordenador do programa da Secretaria de Saúde. A equipe é formada por 36 professores que dão aula de segunda a sexta-feira pela manhã, das 5h30 às 7h30, e de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h.

Nicolas Travassos explica que o projeto ‘Saúde em Movimento’ incentiva a prática de exercícios físicos, orientados por profissionais de educação física e que também disponibiliza ginástica laboral para os servidores municipais. “O programa já atende a 15 secretarias e serviços, além dos gabinetes. Em cada local, as atividades são realizadas duas vezes por semana com aulas de 15 minutos, contribuindo, além do bem-estar, para uma maior produtividade”, destacou.

Já a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) concentra as atividades físicas voltadas para o funcional em 11 pontos da cidade, entre praças e ruas dos bairros de Jaguaribe, Mangabeira, Cristo e as academias da Sejer, no Valentina, e da Unipê, em Água Fria. Para conferir os locais, clique neste link.

O público alvo é a partir dos 15 anos, mas pode chegar aos 80 anos. Semanalmente, cerca de 4.500 pessoas participam das atividades nestes pontos, chegando a quantidade mensal de 18.092 usuários.