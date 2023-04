Fecomércio

Pesquisa aponta que 82% dos turistas elogiam limpeza urbana em João Pessoa

01/04/2023 | 18:00 | 45

O serviço de limpeza urbana de João Pessoa foi avaliado como ótimo ou bom por 82,56% dos participantes da Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa, realizada pela Federação do Comércio dos Bens e Serviços da Paraíba (Fecomércio-PB), divulgada no mês de março. Na comparação com 2022, houve um crescimento de 2,36 pontos percentuais (p.p.), quando o resultado foi de 80,20%. Quando se compara com desempenho de 2020 (verão pré-pandemia de Covid-19), constata-se um aumento de 4,19 p.p.

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) é quem realiza todas as ações para manter João Pessoa limpa. Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, os números refletem o resultado do esforço diário das equipes de agentes de limpeza na execução dos serviços que incluem coleta de resíduos sólidos (domiciliares, entulhos e resíduos de poda de árvores), varrição, capinação, roçagem, pintura de meio-fio e catação na faixa de areia, entre outras atividades.

O casal de turistas de Belo Horizonte, Iracema Antunes e Sebastião Siqueira, aprovam a limpeza na cidade de João Pessoa. Em sua segunda visita à cidade, foi ele quem sugeriu à esposa conhecer a capital paraibana. “É uma cidade muito limpa, não só nas praias. Mas na orla, por exemplo, vemos muitas lixeiras à nossa disposição, além dos coletores dos dejetos de pets, o que não existe em nossa cidade. Já penso até em comprar um imóvel aqui e me mudar”, afirma Iracema Antunes.

Sebastião Siqueira ficou impressionado com a limpeza da faixa de areia. Além da catação feita pelos agentes da Emlur e com utilização de uma varredora mecânica, ele destaca a limpeza dos barraqueiros. “Eles têm o cuidado de já limpar o local quando a gente sai debaixo do guarda-sol e é importante saber que há essa orientação da Prefeitura sobre a preservação ambiental. É uma campanha de baixo custo e que funciona”, afirma ele, que ressalta a receptividade do pessoense.

Pesquisa – A pesquisa foi elaborada pelo Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba (Indep) da Fecomércio-PB, avaliando a Região Metropolitana de João Pessoa. Nas outras cidades da região, registrou-se uma redução de 5,38 p.p. na avaliação “ótima ou boa”, passando de 81,97%, em 2022, para 76,59%, em 2023. Na comparação com 2020, houve queda de 1,28 p.p., quando o índice foi de 77,87%.

O fluxo do turismo em João Pessoa, no ano de 2022, foi de 1.298.471 visitantes, entre embarques e desembarques no Aeroporto Castro Pinto. A maior parte dos turistas (46,28%) que visitou a Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), no período da pesquisa (janeiro de 2023), era procedente da Região Nordeste. Em torno de 46% chegaram de avião. A faixa etária mais expressiva era formada por pessoas com idade de 26 a 35 anos, o que corresponde a 28,80% dos participantes.

Quanto ao nível de renda dos turistas, 27,51% dos entrevistados declararam possuir rendimento de dois a quatro salários mínimos. No que se refere ao item escolaridade, a maioria dos entrevistados (58,88%) declarou possuir nível superior completo. A maior parte (68,62%) esteve na RMJP, objetivando realizar turismo de lazer.