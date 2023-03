Diálogo

Representantes da Semob-JP e UFPB discutem parcerias entre as duas instituições

30/03/2023

O superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, e o reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Valdiney Gouveia, estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira (30). Durante o encontro foram discutidas tratativas com o objetivo de promover uma parceria entre as duas instituições em prol da segurança viária da população, inclusive, com mais capacitação para as equipes do órgão de trânsito.

De acordo com Expedito Leite Filho, a pedido da UFPB, o órgão de mobilidade do município planejará ações educativas e operacionais visando o disciplinamento do fluxo de veículos e a segurança no deslocamento de estudantes e servidores dentro do Campus I da instituição de ensino superior, no bairro do Castelo Branco.

“Recebemos com grata satisfação esta proposta de convênio com a Universidade Federal da Paraíba, onde nos dispomos em colocar nossos técnicos à disposição, seja com orientações sobre projetos de mobilidade e sinalização ou ainda com ações pedagógicas voltadas para educação no trânsito, além de operações para fiscalização de possíveis imprudências que comprometam a mobilidade e a segurança dos estudantes e servidores”, ressaltou Expedito Leite Filho.

O reitor Valdiney Gouveia agradeceu a disponibilidade da Semob-JP em atender o pleito tão importante e, em contrapartida, a pedido de Expedito Leite Filho, também avaliará a viabilidade de cursos de capacitação e/ou especialização para os servidores da Semob-JP. “É de extrema importância este diálogo cordial entre a Semob-JP e a UFPB, auxiliando a solucionar tanto os entraves que temos aqui relacionados à mobilidade quanto a necessidade e vontade que os servidores de lá têm em busca de se capacitar ainda mais para o exercício de suas funções”, finalizou.