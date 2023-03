Produto da Páscoa

Procon-JP encontra variação no preço do vinho de 129,19% nos supermercados; diferença chega a R$ 62,00

31/03/2023 | 12:00 | 44

Um dos produtos mais procurados na Páscoa, seja para o consumo próprio ou para presentear, o vinho está registrando uma variação de até 129,19% nos supermercados da Capital, com uma diferença que chega a R$ 62,00, a exemplo do italiano Primitivo tinto 750ml, oscilando entre R$ 47,99 (Bompreço – Jaguaribe) e R$ 109,99 (Latorre – Torre), conforme pesquisa de preços realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Confira a pesquisa aqui.

O levantamento do Procon-JP foi realizado em 16 estabelecimentos no dia 30 de março e traz preços de 93 tipos de vinho de várias nacionalidades: nacional, português, chileno, argentino, italiano, francês e espanhol.

A segunda maior diferença encontrada pela pesquisa, R$ 46,08, foi registrada no vinho português Porto Valdouro Ruby 750ml, com preços entre R$ 89,90 (DoDia – Bessa) e R$ 135,98 (Latorre – Torre), variação de 51,26%.

Outras diferenças significativas foram constatadas no português Mateus Rose 750ml, R$ 40,09, com preços entre R$ 49,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 89,99 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), variação de 89,34%; e no português Confidencial Tinto Red 2019 750ml, R$ 40,09, com preços entre R$ 49,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 89,99 (Bemais – Bancários), variação de 80,34%.

Mais variações – Outras variações nos preços que chamam a atenção ficaram com o vinho nacional Collina Tinto Suave 750ml, 122,12%, com preços entre R$ 9,90 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 21,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 12,09; e no nacional Quinta do Morgado Tinto Suave 750ml, 101,74%, com preços entre R$ 10,90 (Atacadão – Geisel) e R$ 21,99 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 11,09.

Os locais – O Procon-JP realizou a pesquisa nos seguintes supermercados: Bompreço (Jaguaribe); Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Super Box Brasil, Atacadão e Cestão (Geisel); Bemais e Extra (Bancários); Assis (Mangabeira VIII, Cidade Verde); DoDia (Bessa); Aquarius (Cristo); SuperFácil Atacado (Água Fria); e Carrefour (Aeroclube).

