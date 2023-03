Habitação Social

Prefeitura leva benefícios para as mulheres dos Residenciais Vista Alegre I e II

24/03/2023 | 19:00 | 72

As mulheres dos Residenciais Vista Alegre I e II, no bairro Colinas do Sul, participaram, nesta sexta-feira (24), de uma série de atividades alusivas ao ‘Dia Internacional da Mulher’, comemorado durante todo o mês de março. A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social (Semhab), organizou uma programação direcionada às mulheres. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Semhab e as Secretarias de Saúde (SMS) e de Desenvolvimento Social (Sedes), além da Funjope e do Serviço Nacional de Aprendizado (Senac).

A secretária municipal de Habitação, Socorro Gadelha, disse que a programação oferece desde atividades de embelezamento, saúde, exercícios físicos, orientação odontológica e encaminhamento para consultas e exames, além de manicure e corte de cabelo. “Nós acompanhamos as mulheres dos residenciais no dia a dia e sabemos quais são as necessidades que elas têm. Então, a Secretaria de Saúde ofereceu serviços de orientação odontológica, auriculoterapia, verificação de pressão arterial e o cadastro para o programa ‘Remédio em casa’, que vai atender idosos e pessoas com deficiência motora, e também disponibilizou encaminhamento para atendimento nas policlínicas municipais”, revelou.

Socorro Gadelha acrescentou que toda mulher é vaidosa e gosta de se embelezar, por isso foi montada uma estrutura com o Senac e a Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuidaram a parte estética com uma equipe para fazer o corte de cabelo, manicure, sobrancelhas e revitalização facial. “São mulheres simples que nunca tiveram à disposição esses serviços dentro de uma mesma estrutura, como foi organizado pela Prefeitura. Sem contar que vai levantar a autoestima dessas mulheres”, destacou.

Ela acrescentou que a programação começou pelos Residenciais Vista Alegre I e II, mas na próxima semana também vai atender as mulheres dos Residenciais Vista Alegre IV e V, mas também vai atender os Residenciais Vista do Verde I e II, no Bairro das Indústrias e o Residencial Nice Oliveira, no bairro de Paratibe.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, afirmou que o prefeito Cícero Lucena tem um carinho muito grande pelas famílias que foram contempladas com uma moradia através do Programa Habitacional da Prefeitura. “São pessoas carentes e algumas famílias viviam em condições precárias, mas hoje em dia moram num apartamento confortável. A Prefeitura se preocupa em oferecer a moradia, mas principalmente em oferecer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas”, observou.