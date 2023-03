‘Cidade que Cuida da Mulher’

ICV realiza mutirão oferecendo ultrassom de mama, exame citológico e palestras sobre saúde da mulher

18/03/2023 | 17:00 | 141

Este sábado (18) foi de cuidados com a saúde para as mulheres que participaram do ‘Mutirão ICV – Cidade que Cuida da Mulher’, promovido pelo Instituto Cândida Vargas (ICV), que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que beneficiou 100 mulheres com a realização de ultrassonografias de mama e exame citológico, bem como os encaminhamentos que se fizerem necessários, também acontece no próximo sábado (25). A ação acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

As beneficiadas com a ação foram mulheres agendadas pela Regulação Municipal da SMS e encaminhadas pelas Unidades de Saúde de Família (USFs). No Instituto Cândida Vargas, as pacientes passaram pelo acolhimento, consulta de enfermagem, ginecologista e realizaram a ultrassonografia de mama e exame citológico.

A dona de casa Maria Laranjeira de Lacerda, moradora de Mandacaru, que foi encaminhada pela USF do bairro, aproveitou a oportunidade para mostrar resultados de exames anteriores e fazer outros. Ela falou sobre a importância do mutirão. “O atendimento está sendo muito bom, pois é importante que as mulheres sejam atendidas e consigam cuidar da saúde”, reforçou.

Neste sábado e no próximo, dentro da programação do Mutirão, o ICV também realiza palestras abordando temas como educação sexual; violência contra a mulher; e planejamento familiar/métodos contraceptivos oferecidos no Instituto Cândida Vargas. Durante a ação foi oferecido lanche.

A recepcionista Solange Araújo, moradora do Geisel, aproveitou o mutirão e comemorou a oportunidade de ser atendida em um sábado, destacando que, além dos exames, as palestras oferecem informação para as mulheres. “Estamos sendo muito bem recebidas. Aqui tem lanche e mulheres de todas as idades adquirindo conhecimento sobre saúde e direitos, que podemos repassar para outras, além dos exames que estão sendo oferecidos”, disse.

De acordo com a diretora técnica do ICV, Juliana Soares, a ação veio para ampliar os serviços já oferecidos pela unidade. “A ideia é diminuir a demanda reprimida de exames de rotina, mas oferecendo algo mais, como palestras sobre saúde da mulher, planejamento familiar, sexualidade e outras informações sobre saúde que ela pode ter enquanto aguarda pelo exame. Então, com esse olhar ampliado, conseguimos captar mais do que queríamos. Atingimos nosso objetivo”, avaliou.

Segundo a coordenadora da Área Técnica da Saúde da Mulher da SMS, Rosselle Leite, a gestão municipal realiza o Mutirão ICV neste sábado e no próximo para acelerar diagnósticos, mas tem o programa ‘Tudo Rosa’, criado para que a mulher se cuide o ano inteiro, oferecendo 3 mil mamografias por mês. Nesses exames, às vezes, tem algum achado e a mulher precisa complementar o diagnóstico com ultrassonografia de mama.

“Nós percebemos, através do monitoramento da Área Técnica de Saúde da Mulher, que algumas estavam precisando dar celeridade nesse diagnóstico e trouxemos a proposta para o Instituto Cândida Vargas, que abraçou a ideia de realizarmos esse mutirão para que as mulheres tenham esse cuidado integral e para que a gente resgate também aquelas que estavam precisando fazer a ulttrassonografia de mama”, detalhou.