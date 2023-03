Dia Nacional do Ouvidor

Prefeitura de João Pessoa registra crescimento de 73% em participação social

16/03/2023 | 07:00 | 37

A Prefeitura de João Pessoa registrou um crescimento de 73% de manifestações resolvidas este ano através da Ouvidoria Geral da Secretaria Executiva da Transparência Pública (Setramp). Nesta quinta-feira (16), no Dia Nacional do Ouvidor, o órgão celebra o crescimento em participação social e engajamento do cidadão nas políticas públicas. No ano passado, foram registradas 521 demandas de janeiro a março, enquanto que neste ano já são 904 manifestações, sendo 79% resolvidas dentro do prazo.

Além disso, como forma de incentivar essa participação social foi criado o serviço de atendimento via WhatsApp, que registrou mais de 4 mil solicitações desde sua criação em 2021, sendo 446 atendimentos apenas este ano e 49% resolvidos de forma imediata.

De acordo com o ouvidor geral do Município e secretário da Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, a Ouvidoria Geral celebra a data com bastante otimismo na participação social. “Entendemos que o controle social, seja por meio de ouvidoria ou acesso à informação, de forma simples e eficaz, é a melhor maneira de fomentar a melhor prestação do serviço público, aumentar a eficiência da aplicação dos recursos, diminuir a corrupção e elevar a participação do cidadão”, destacou.

Ao todo, em 2022, foram registrados 3.480 atendimentos e 75% resolvidos dentro do prazo. Os dados estão expostos no “Painel Resolveu”, projeto que foi inspirado no Painel Resolveu do Governo Federal e idealizado visando a prestação de serviço de qualidade, transparência e controle social. O painel pode ser acessado através do endereço: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/dashboards/ouvidoria.

Para a coordenadora de atendimento, Priscilla Alcântara, os ouvidores da Prefeitura estão de parabéns pela data e pelo serviço prestado com zelo ao cidadão. “Temos recebido cada vez mais elogios em relação a qualidade do atendimento e da resolutividade das manifestações. Além disso, tem crescido bastante a procura e confiança da população com o serviço de Ouvidoria. Essa acreditação representa o engajamento da equipe em tentar solucionar cada vez mais as demandas da população de forma tempestiva e efetiva”, explicou.

Para o diretor de Atendimento e Tratamento, Erivan Teixeira, o esforço diário da Ouvidoria está em melhorar o tempo e a qualidade das respostas às manifestações. “Nosso papel é aproximar o cidadão da gestão, buscando uma efetividade em suas solicitações, de forma que não sejamos apenas respostas automáticas, mas ouvidores preocupados em melhor servir. A Ouvidoria Geral também é uma importante ferramenta de gestão, que, por meio da análise de informações, auxilia a gestão a ser mais assertiva nas suas ações”, acrescentou.

Canais de atendimento – Para atendimento, os usuários ainda dispõem do número 162, e-mail ([email protected]) e WhatsApp (98841-9383) para o encaminhamento de denúncias, sugestões e também elogios ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal. A Ouvidoria Geral fica localizada no Paço Municipal, Praça Pedro Américo, 70 / 1º andar – Centro. Link para atendimento no WhatsApp: https://midi.as/WhatsappOuvidoriaJP.

Painel Resolveu – No Painel Resolveu Municipal, no Portal de Transparência da Prefeitura de João Pessoa, o cidadão pode encontrar informações relacionadas à quantidade de manifestações tratadas pela Ouvidoria Geral, sendo elas detalhadas por tipo (denúncia, reclamação, sugestão, elogio, entre outros). Assim como é possível analisar as demandas em tratamento, a média de dias de resposta, bem como o percentual fora do prazo, entre outras informações. Para ter acesso, acesse o link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/dashboards/ouvidoria-detalhamento-por-assunto.