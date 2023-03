Cara de Sapato e MC Guimê são investigados pela polícia do RJ por importunação sexual no BBB

Compartilhe















Cara de Sapato e MC Guimê, participantes do BBB 23, serão investigados pela polícia do Rio de Janeiro por importunação sexual. O inquérito foi instaurado nesta quinta-feira (16), conforme adiantou reportagem do jornal O Globo.

Os dois estão sendo acusados por usuários das redes sociais de importunação sexual contra Dânia, participante do ‘La Casa de Los Famosos’ do México, que veio fazer um intercâmbio de alguns dias no reality brasileiro.

Dentre algumas situações, o paraibano imobiliza a colega para forçar um beijo e, em outro momento, Guimê teria passado a mão na bunda da participante.

A delegada de Polícia Civil Viviane da Costa Ferreira Pinto informou ao jornal O Globo que as imagens do programa estão sendo analisadas.

As cenas levaram o BBB para o topo de assuntos mais comentados do Twitter, com os fãs do programa apontando o constrangimento de Dânia.

Em um momento, Sapato aparece com os braços ao redor da colega e a puxa para um selinho. Ela vira o rosto e balança a cabeça negativamente.

A internet não reagiu bem com o comportamento do lutador e do cantor. Alguns internautas defendem penalidades como a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê. A Rede Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Assédio ou importunação sexual?

A palavra “assédio” também esteve entre os termos mais comentados na rede social. O crime é tipificado por lei e está presente no Código Penal, assim como o termo “importunação sexual”.

São dois crimes que parecem semelhantes, mas se configuram de formas diferentes.

O assédio sexual, segundo o Código Penal, é o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O assediador também ocupa uma posição de superior hierárquico e o crime ocorre em uma relação de cargo ou função.

A importunação sexual é quando alguém pratica um ato libidinoso sem a permissão da vítima, sem que o autor ocupe uma posição superior hierárquica e também quando não há relação de cargo ou função.

Redação Jornal da Paraíba

