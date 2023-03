Semana Santa

Funjope divulga resultado da seleção de atores que vão atuar na Paixão de Cristo

11/03/2023 | 10:00 | 171

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou o resultado da seleção dos atores que vão atuar no espetáculo da Paixão de Cristo, durante a Semana Santa. Foram mais de 170 inscritos para concorrer às vagas. A comissão selecionou 40 atores e atrizes que vão compor a encenação. O resultado pode ser acessado no link.

“É fundamental para nós, da Funjope, estarmos organizando a nossa segunda Paixão de Cristo, um espetáculo que foi extremamente bem aceito ano passado, em frente ao Museu de São Francisco. Nós garantimos a presença marcante de atores e atrizes locais. Estamos movimentando a cena do teatro e da música de João Pessoa ao mesmo tempo em que garantimos um espetáculo de beleza única”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele explica que nos editais da Fundação sempre é aberto espaço para participação de artistas pretos e pretas, garantindo uma maior inclusão e diversidade da comunidade artística de João Pessoa. Por isso, se torna uma peça fundamental para democratização e garantia do acesso dessa diversidade cultural nos espetáculos. “É por isso que também marcamos a importância da comissão de heteroidentificação, que garante os direitos dessa diversidade”, acrescenta. A heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração de pertencimento étnico-racial para confirmação da condição de pessoa negra (preta ou parda).

O diretor geral do espetáculo, Edilson Alves, afirma que os ensaios devem começar neste sábado (11), mas os encontros serão sempre as segundas, quartas e sextas-feiras. O espetáculo vai contar com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e dos alunos bailarinos da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), totalizando mais de 60 pessoas em cena.

Espetáculo – Este ano, o diretor geral Edilson Alves relata que aceitou a proposta de transformar o espetáculo em um musical. “É algo que sempre sonhei”, confessa. Para isso, serão selecionadas oito músicas tradicionais religiosas. A Paixão de Cristo terá texto de Everaldo Vasconcelos, além de cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau.

Selecionados – Os selecionados são: Adilson Lucena de Medeiros, Anderson Santos De Lima, Anna Raquel Apolinário da Silva, Artur Gabriel Gonçalves Ramos, Bruno Kappaun Constantino, Daniel Alex Barbosa (Danny Barbosa), Deyvison G da Silva Cavalcanti, Gigliolla de Lima Melo, Gilma Jeanne Farias de Oliveira, Henrique Pereira dos Anjos Castilho, Ingrid Pereira Trigueiro, Itamira Barbosa De Lima, Jamila Maria Facury da Costa, Joallysson Robson Santos da Silva, Jocenilda Carvalho da Silva, Joelson Pereira Da Silva, Jorge Félix Silva, José Antônio da Silva Francisco, Josemberg Ribeiro dos Santos Pereira, Joziel dos Santos Rodrigues, Juciene Fernandes Olindo, Luis Eduardo Santos de Oliveira Ramos, Luiz Eduardo Farias Lima Félix de Figueiredo, Luzia Melândia da Câmara Silveira, Márcio de Paula Aguiar, Maria Luisa da Silva Coutinho, Miguel dos Santos Ferreira, Mônica Maria Macêdo Hermínio, Nelson Alexandre da Silva, Nykaelle Aparecida Pereira de Barros, Priscila Romualdo Cler dos Reis, Robert Luis Sodré Brasil de Araújo, Sebastião Vieira Formiga, Valquíria Gonçalves da Silva, Venceslau de Sousa Justino, Vitor Luis Gomes Barbosa, Vladimir Santiago da Silva, Wagner Ferreira Silva Nascimento, Walter Olivério Souto Brandão Júnior e Winsthon Aquilles de Freitas Leite.