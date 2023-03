Campeonato Paraibano: rodada final da 1ª fase definirá os confrontos das semifinais

Compartilhe















O Campeonato Paraibano Betino 2023 encerrará a sua primeira fase na tarde deste domingo. O Jornal da Paraíba transmitirá, ao vivo e com exclusividade, as cinco partidas, que acontecerão simultaneamente, começando às 16h.

+ Saiba como assistir, ao vivo, à rodada final no Jornal da Paraíba

Com o Sousa já classificado, seis equipes ainda brigam pelas três vagas em aberto nas semifinais: Nacional de Patos, São Paulo Crystal, Treze, Botafogo-PB, Campinense e CSP. O Serra Branca já não tem mais chance de classificação, mas também não corre risco de rebaixamento. E Queimadense e Auto Esporte-PB já estão rebaixados.

NACIONAL DE PATOS x BOTAFOGO-PB

Nacional de Patos e Botafogo-PB se enfrentarão no José Cavalcanti, em Patos, em um jogo que vale, para os dois clubes, a classificação às semifinais. Quem vencer, vai para o mata-mata do estadual. Em caso de empate, o Naça avança, e o Belo fica dependendo de outros resultados.

NACIONAL DE PATOS : 8j | 4v | 2e | 2d – 2ª colocação, com 14 pontos

: 8j | 4v | 2e | 2d – 2ª colocação, com 14 pontos BOTAFOGO-PB: 8j | 2v | 6e | 0d – 5ª colocação, com 12 pontos

Transmissão

+ ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

+ Jornal da Paraíba: na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Kako Marques, com comentários de Pedro Alves e reportagens de Izabel Rodrigues (CLIQUE AQUI para assinar este jogo).

+ CBN: nas ondas do rádio, o narrador será Raelson Galdino, com Tiago Loureiro como comentarista e Fábio Hermano como repórter de campo.

Prováveis escalações

Nacional de Patos: Mauro Iguatu; Gutti, Rennan, Yuri Mamute e Iuri; Moreilândia, Trindade e Esquerdinha; Dagson, Kel Baiano e Charles. (Arlan [DM] e Arturzinho [suspenso] desfalcam o time).

Botafogo-PB: Wallace (Gustavo Silva); Lucas Mendes, Grasson, Ramon Baiano e Leocovick; Wesley, Marco Antônio, Renatinho, Du Fernandes e Bismark; Tiago Reis.

Arbitragem

Árbitro principal: Afro Rocha (PB)

Afro Rocha (PB) Assistente 1: Paulo Ricardo Alves (PB)

Paulo Ricardo Alves (PB) Assistente 2: Marcelino Paulino de Oliveira (PB)

Marcelino Paulino de Oliveira (PB) Quarto árbitro: Bruno Monteiro (PB)

José Cavalcanti, casa do Nacional de Patos— Foto: Izabel Rodrigues / ge

TREZE x QUEIMADENSE

Treze e Queimadense duelarão no Amigão, em Campina Grande. Uma simples vitória simples será o suficiente para confirmar o Galo nas semifinais do estadual. No entanto, em caso de triunfo do já rebaixado Carcará da Serra, mudanças drásticas poderão ocorrer na tabela classificatória.

TREZE : 8j | 3v | 3e | 2d – 4ª colocação, com 12 pontos

: 8j | 3v | 3e | 2d – 4ª colocação, com 12 pontos QUEIMADENSE: 8j | 0v | 4e | 4d – 9ª colocação, com 4 pontos

Transmissão

+ ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

+ Jornal da Paraíba: na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Bruno Rafael, com comentários de Phillipy Costa e reportagens de Afonso Carlos (CLIQUE AQUI para assinar este jogo).

+ CBN: nas ondas do rádio, o narrador será Edson Maia, com Leonardo Alves como comentarista e Marcos Siqueira como repórter de campo.

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, André Victor, Saulo, Geninho e Jonathan Moc; Zé Augusto, Yamada e Kauê Pires; Xandy, Caio Vieira, Vitão. (Roberto [suspenso] e Cal [DM] desfalcam o time).

Queimadense: Gatito, Bernardo, Yuan, Moisés e Felipe Silva; Arielton, Léo Garcia, Wesley e Jadson; Peixeiro e Robinho. (Vinicius Duarte [suspenso] desfalca o time).

Arbitragem

Árbitro principal: Gilberto Pereira de Sobral (PB)

Gilberto Pereira de Sobral (PB) Assistente 1: Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (PB)

Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (PB) Assistente 2: Adailton Anacleto Gomes (PB)

Adailton Anacleto Gomes (PB) Quarto árbitro: Willian Cácio de Oliveira (PB)

Foto: Expedito Madruga / Jornal da Paraíba)

AUTO ESPORTE-PB x CAMPINENSE

Auto Esporte-PB e Campinense duelarão no Almeidão, em João Pessoa. Enquanto o Macaco Autino já está rebaixado para a 2ª divisão, a Raposa ainda busca um “milagre” para conseguir a classificação para as semifinais da competição estadual.

AUTO ESPORTE-PB : 8j | 0v | 2e | 6d – 10ª colocação, com 2 pontos

: 8j | 0v | 2e | 6d – 10ª colocação, com 2 pontos CAMPINENSE: 8j | 2v | 5e | 1d – 6ª colocação, com 11 pontos

Transmissão

+ ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

+ Jornal da Paraíba: na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Abnny Caetano, com comentários de Dani Fechine e reportagens de Beatriz Freire (CLIQUE AQUI para assinar este jogo).

Prováveis escalações

Auto Esporte-PB: Jean, Denis, Inha, Henrique Marinho e Pezzi; Léo Henrique, Rafael Lins e Gliniedson; Leandro, Diego e Igor Lins. (Graxa [suspenso] desfalca o time).

Campinense: Otávio Passos, Thiago Ennes, Carlão (Diego Silva), William e Bruno Collaço; Paulo Victor, Escuro e Ramires (Tarcísio); Thiaguinho, Mauri e Vanderlan (Anicete). (Railan [DM] desfalca o time).

Arbitragem

Árbitro principal: Romário Medeiros Soares de Souza (PB)

Romário Medeiros Soares de Souza (PB) Assistente 1: Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB)

Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) Assistente 2: Luan Vieira Machado (PB)

Luan Vieira Machado (PB) Quarto árbitro: José de Arimateia Freires da Silva (PB)

(Foto: Dionisio Outeda/98 FM/ge)

SOUSA x CSP

Sousa e CSP se enfrentarão no Marizão, no Sertão da Paraíba. Enquanto o Tigre busca uma improvável classificação às semifinais, o Dino tenta cumprir a simples tarefa de confirmar a liderança da primeira fase da competição estadual.

SOUSA : 8j | 5v | 2e | 1d – 1ª colocação, com 17 pontos

: 8j | 5v | 2e | 1d – 1ª colocação, com 17 pontos CSP: 8j | 2v | 3e | 3d – 7ª colocação, com 9 pontos

Transmissão

+ ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

+ Jornal da Paraíba: na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Ademar Trigueiro e com comentários de Max Oliveira (CLIQUE AQUI para assinar este jogo).

Prováveis escalações

Sousa: Igor Leonardo, Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Marcelo Duarte e Herick Maceió; Lucas Lourenço, Nathan Silva e Gustavo Henrique; Carlos Vitor, Gustavinho e Luís Henrique. (Breno Cézar e Daniel Costa [suspensos] desfalcam o time).

CSP: Alexis, Cezar Soares, Emersonn, Carlinhos e Tenório; Emanuel, Beckham e Alex Oliveira; Natalício, GD e Betinho.

Arbitragem

Árbitro principal: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Douglas Magno de Melo Pereira (PB) Assistente 1: Paccelli Thiago de Vasconcelos (PB)

Paccelli Thiago de Vasconcelos (PB) Assistente 2: Crisvalesco Marco Galdino (PB)

Crisvalesco Marco Galdino (PB) Quarto árbitro: Francisco de Assis Gomes (PB)

Estádio Marizão será o palco da partida — Foto: Jefferson Emmanoel / Sousa EC

SÃO PAULO CRYSTAL x SERRA BRANCA

São Paulo Crystal e Serra Branca duelarão no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. O Carcará do Engenho busca confirmar o retorno às semifinais depois de dois anos. Já o Serra não briga por mais nada na competição.

SÃO PAULO CRYSTAL : 8j | 4v | 2e | 2d – 3ª colocação, com 14 pontos

: 8j | 4v | 2e | 2d – 3ª colocação, com 14 pontos SERRA BRANCA: 8j | 1v | 5e | 2d – 8ª colocação, com 8 pontos

Transmissão

+ ge: o Tempo Real começa uma hora antes de a bola rolar (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

+ Jornal da Paraíba: na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Murillo Seraos com comentários de Mário Aguiar (CLIQUE AQUI para assinar este jogo).

Prováveis escalações

São Paulo Crystal: João Manoel, Adryel, Augusto Pedra, Ricardo e Patrick; Luiz Henrique, Luanderson e Rickelme; Juninho, Anderson e Neto. (Fábio, Vlademir e Matheus Guará [suspensos] desfalcam o time).

Serra Branca: Maltos, Jairo, Neilson, Thauã e João Victor; Alysson Fuba, Carlos Manuel e Davi Ceará; Rogério Sena, Victor Paraíba e Erik Mendes.

Arbitragem

Árbitro principal: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Tiago Ramos de Oliveira (PB) Assistente 1: Esdras Marques de Sousa (PB)

Esdras Marques de Sousa (PB) Assistente 2: Arlindo Nasci mento dos Santos Júnior (PB)

mento dos Santos Júnior (PB) Quarto árbitro: Guilherme Fonseca Ramalho (PB)

Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Foto: Tiago Loureiro/CBN

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Leia também

Esportes

Veja as situações de cada clube na rodada final do Campeonato Paraibano

Sousa já está classificado. Nacional de Patos, SP Crystal, Treze, Botafogo-PB, Campinense e CSP ainda buscam a vaga as semifinais. E Queimadense e Auto Esporte-PB já estão com suas respectivas situações definidas: rebaixamento.

Esportes

Rebaixados, Auto Esporte-PB e Queimadense poderão interferir nas situações do Trio de Ferro

Dependendo do que os já rebaixados Macaco Autino e Carcará da Serra façam no domingo, poderão interferir até na classificação ou eliminação de Botafogo-PB, Campinense e Treze para as semifinais.

Esportes

Sejel realizará eventos esportivos referentes ao Dia Internacional da Mulher

Duas competições serão organizadas alusivas ao Dia Internacional da Mulher: o Torneio de Futebol Feminino Margarida Maria Alves, e os Jogos das Reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão.

