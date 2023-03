João Pessoa amplia vacinação com bivalente para idosos a partir de 60 anos

Compartilhe















O município de João Pessoa vai ampliar, a partir das 8h desta segunda-feira (6), a vacinação com o imunizante Pfizer Bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 60 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas a partir de 12 anos e a comunidade quilombola também terão acesso ao imunizante.

As vacinas monovalentes contra Covid-19 e todos os imunizantes do calendário de rotina são ofertados para o público a partir dos 6 meses. Os imunizantes estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família, Policlínicas Municipais, Centro de Imunização e demais pontos móveis.

Pessoas imunocomprometidas

Fazem parte desse grupo pessoas transplantadas, de órgão sólido ou medula óssea; pessoas com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticóide por mais de 14 dias; que fazem uso de imunossupressores ou imunobiológicos que levem a imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primária); com doenças renais crônicas, em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e com neoplasias hematológica. Para esses casos, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Vacinação domiciliar

Os idosos 70+ acamados, restritos aos leitos e assistidos pela Atenção Básica ou do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Prefeitura de João Pessoa, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina (83) 9.8645-7727, de segunda a sexta-feira, para serem imunizados em casa.

Documentos necessários

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19 e Cartão do SUS.

Locais de vacinação nesta segunda-feira (6):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Veja também Francisco Diá não é mais técnico do Botafogo-PB

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs – 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Idosos acima 60 anos (sem agendamento) e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 12h – drive e pedestre

Santuário Mãe Rainha – Aeroclube – 13h às 20h – drive e pedestre

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – drive e pedestre

Shopping Liv Mall – Jardim Oceania – 10h às 16h

Shopping Tambiá – 10h às 16h

Policlínicas Municipais – 8h às 16h

Unidades de Saúde da Família – 8h às 11h e das 12h às 16h:

USF Integrada Cruz das Armas (Distrito Sanitário I);

USF Grotão, USF Integrando Vidas (Distrito Sanitário II);

USF Ipiranga (Distrito Sanitário III);

USF Viver Bem (Distrito Sanitário IV);

USF Bancários Integrada (Distrito Sanitário V)

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

bivalente

covid-19

destaques

joao pessoa

vacina

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Pouco mais da metade da população de João Pessoa tem o hábito de ir ao dentista

Saúde bucal é tema do Paraíba Comunidade que vai ao ar neste domingo (5) nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Saúde

‘Dia D’ de vacinação contra a Covid-19 acontece neste sábado; veja locais

Vacina Bivalente contra a Covid-19 deve ser aplicada em vários municípios paraibanos.

Saúde

Ex-secretário executivo de saúde da PB assume vice-presidência da Ebserh

Médico também foi presidente da fundação PB Saúde e garante que o SUS passa pela formação profissional e atendimento de qualidade a população.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter