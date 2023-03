Ação contínua

Equipe aquática da Emlur faz trabalho preventivo para garantir vazão da água nos canais do Parque Parahyba

04/03/2023 | 11:00 | 35

A equipe aquática da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está realizando um trabalho preventivo no canal do Parque Parahyba III para evitar obstrução na vazão da água, o que poderia ocasionar alagamentos, no período de chuvas. As ações da equipe são contínuas e devem ocorrer no local durante os próximos dias.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, é extremamente necessário que as pessoas não descartem resíduos nas ruas. “Os materiais descartados irregularmente podem ser transportados pelas águas das chuvas e obstruir galerias e canais”.

O monitor da equipe aquática, Joseilton da Silva, afirma que a equipe está recolhendo os materiais do canal do Parque Parahyba III. “Há muitos materiais descartáveis. Além disso, estamos retirando a vegetação do canal, que impede a vazão da água, com risco de transbordar”.

Ele comenta que há uma interligação com o canal do Parque Parahyba I, que deságua no canal que passa pelo Carrefour, Shopping do Automóvel e cai no Rio Jaguaribe. Sem o trabalho preventivo, haveria problemas à população do Bairro São José.

A equipe esteve recentemente no Parque Parahyba 1, de onde foram retirados resíduos como garrafas PETs, pneus, isopor, roupas, mangueira e espuma de colchão, entre outros itens. O trabalho no local será retomado na próxima semana.

Ilicitude – O descarte de resíduos em vias ou terrenos de João Pessoa é uma conduta ilícita e punível com aplicação de multa, conforme o Código de Posturas do Município de João Pessoa (Lei Complementar nº 7/ 1995). A punição para a prática é a aplicação de multa de 400 Unidades Fiscais de Referência (Ufir), o que corresponde ao valor de R$ 18.304.

A população pode denunciar o descarte irregular de resíduos por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10