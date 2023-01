Bolsonaro, Queiroga e Damares serão investigados pelo MPF por suposto uso indevido de aviões da FAB

Compartilhe















O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil, na última terça-feira (10), para investigar o ex-presidente, Jair Bolsonaro; o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; ex-ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves; e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Araújo, pela suposta prática de improbidade administrativa.

De acordo com a portaria, publicada no Diário Eletrônico do MPF, os investigados teriam usado as “aeronaves oficiais, pertencentes às Forças Aéreas Brasileiras (FAB), para o transporte de parentes, pastores e lobistas.

PF encontra na casa de Anderson Torres minuta de decreto para reverter resultado da eleição

Conforme a apuração da Folha de São Paulo, o ex-ministro Marcelo Queiroga teria dado carona para sua esposa, filhos e outros parentes em pelo menos 20 voos com aviões da FAB entre 25 de março e 8 de agosto de 2021.

Ainda em 2021, Damares teria usado os mesmos aviões para levar sete parentes de Michelle Bolsonaro.

Jornal da Paraíba

