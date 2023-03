Caeté x Paysandu: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paraense, PARAZÃO 2023, HOJE (04/03), PALPITES

O jogo entre Caeté x Paysandu acontece HOJE (04/03) às 15:30 hs. O mandante da partida é o Caeté que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraense de 2023, o Parazão!

Caeté e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 15h30 (de Brasília), em Bragança, abrindo a quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo do Portal Cultura, na internet.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Paysandu busca manter o aproveitamento de 100% no Parazão, enquanto o Caeté, na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Tuna por 1 a 0 na última rodada.

Caeté x Paysandu com imagens aqui

Os jogos do Parazão serão transmitidos pela TV Meio Norte em seu canal. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre o Grupo Meio Norte de Comunicação, a Cultura Rede de Comunicação e a Fundação Paraense de Radiodifusão deverá proporcionar aos telespectadores a programação esportiva do Campeonato Paraense.

A Globo perdeu, há alguns anos, os direitos de transmissão do Campeonato Paraense e, neste ano, algo tradicional voltará a acontecer. O Paraense será transmitido pela TV Cultura (PA). A Globo também poderá transmitir o jogo das 16 horas de domingo.

Desta forma, haverá a transmissão de jogos dos principais clubes do estado pela TV Aberta, em específico, a TV Cultura , assim como aconteceu em 2019. A Globo também poderá transmitir o jogo das 16 horas de domingo.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES E ESCALAÇÕES PARAZÃO DE 2023

15:30 Caeté 0 x 2 Paysandu Rodada 5 16:00 Independente-PA 2 x 1 Itupiranga Rodada 5

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Bosel, Oswaldo Henríquez, Naylhor e Juan Pitbull; Jiménez, João Veira, João Pedro, Mário Sérgio, Vicente, Bruno Alves. Técnico Márcio Fernandes.

Caeté: Jader; David Filipe, Dedé, Iguinho, Garagau, Alysson Barros, Wallacer, Felipe Recife, Silvio, Welthon, Bruno Sammario.

Onde assistir Paysandu x Bragantino-PA pelo Campeonato Paraense 2023

Todos os jogos dos grandes do PB serão transmitidos pela EBC (TV Cultura). Entretanto, apenas alguns dos grandes serão beneficiados com a transmissão ao vivo. Claro, a Globo também transmite a partida de domingo, às 16 horas.

Momentos antes do jogo, você pode assistir a partida aqui no MRNews.

Lançamento do Parazão 2022

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

O Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense é a principal competição de futebol disputada no Estado do Pará, norte do Brasil. É dominado pela dupla Paysandu e Remo, a dupla RE-PA, que está entre os cinco maiores campeões estaduais de futebol do Brasil. O maior campeão do Pará é o Paysandu com 47 títulos, mas o Remo segue na briga e está muito próximo de igualar o números de títulos do rival. O clube possui 46 títulos e pode, nesta temporada, colocar a disputa de igual para igual.

Lista de campeões

Paysandu: 48 vezes

Remo: 46 vezes

Tuna: 10 vezes

União Sportiva (extinta): 2 vezes

Independente-PA: 1 vez

Cametá: 1 vez

Parazão 2023

A Federação Paraense de Futebol (FPF) ATRASOU O INÍCIO DO Campeonato Paranaense de 2023, pode decisão judicial, O PARAZÃO 2023 sofre com o imbróglio envolvendo o Bragantino/PA. O torneio contará com a disputa de 12 times, que serão divididas em três grupos compostos por quatro integrantes.

A primeira fase do troneio será composta por oito rodadas e os times do mesmo grupo não se enfrentam. Apenas oito clubes avançarão para a segunda fase, que são: líder e vice-líder de cada grupo e também os dois melhores terceiros colocados.

A grande expectativa do campeonato é sempre a disputa entre os maiores times. O clássico entre Remo e Paysandu acontecerá na 7ª rodada, mas ainda não tem data definida. Porém, já se sabe que o jogo será realizado no estádio Banpará Curuzu, pois o mando do jogo é do time bicolor.

Campeonato Paraense 2023: onde assistir aos jogos ao vivo?

Os jogos do Parazão serão transmitidos pela TV Meio Norte em seu canal. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre o Grupo Meio Norte de Comunicação, a Cultura Rede de Comunicação e a Fundação Paraense de Radiodifusão deverá proporcionar aos telespectadores a programação esportiva do Campeonato Paraense.

GRUPOS DO BANPARÁ 2023

GRUPO A

Bragantino-PA Caeté Itupiranga Remo

GRUPO B

Cametá Paysandu São Francisco-PA Águia de Marabá

GRUPO C

Castanhal Independente-PA Tapajós Tuna Luso

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: