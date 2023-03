ASSISTIR AO VIVO Boca Juniors x Patronato online, grátis pela SUPERCOPA da Argentina 2023, TERÇA (01/03)

A partida entre Boca Juniors x Patronato e válida pela SUPERCopa da Argentina 2023 e acontecerá hoje, TERÇA (01/03) às 21:15 hs. O mandante do jogo é o Boca . O jogo poderá ser visto ao vivo pela bet365 . O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

A partida de hoje estará disponível para os assinantes da bet365 e poderá ser assistida ao vivo (apenas para apostadores com saldo). Aliás, a FOX cancelou alguns canais no Brasil, incluindo o Esporte Interativo e a própria FOX, mas transmite jogos importantes por seus canais da Turner, SPACE E TNT e não transmitirá mais o campeonato para o Brasil. O site do TERRA e do UOL fazem a narração do jogo ao vivo. Em uma atualização, a ESPN/ESPN Brasil também transmitirão jogos para o Brasil.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Assista Boca Juniors x Patronato ao vivo e grátis na internet (online) TERÇA (01/03) às 21:15 hs

Todos os jogos da Copa da Argentina 2023 podem ser acompanhadas pela bet365 . O serviço de streaming está disponível em aplicativos para Android e IOS, além de disponibilizar um endereço para que o assinante assista ao vivo.

22:10 Racing Club X River Plate – ESPN – ESPN AO VIVO – STREAMING DO BET365

narração

Prováveis escalações

Boca Juniors: Sergio Romero, Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Agustín Sández, Ezequiel Fernandez, Óscar Romero, Martín Payero, Pol Fernández, Miguel Merentiel, Luca Langoni

Patronato: Julio Salvá, Facundo Cobos, Cristian González, Sergio Ojeda, Matias Ruiz, Nicolás Domingo, Fabio Vázquez, Jorge Valdéz Chamorro, Alexander Sosa, Juan Esquivel, Enzo Díaz.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Patronato

Sem desfalques confirmados.

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

campeonato argentino

SUPERCOPA DA ARGENTINA

A Supercopa Argentina é um torneio oficial organizado pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA), disputada pelo campeão do Primeira Divisão da Argentina e da Copa Argentina.

Copa Argentina de Fútbol

A Copa Argentina é um torneio oficial que voltou a ser reeditado em 2011, organizada pela AFA, a partir da edição 2012/13, a fim de classificar uma equipe para a Copa Libertadores da América. Se comparada com Brasil, poderia ser equivalente à Copa do Brasil, uma disputa mata-mata.

Participam os clubes pertencentes as cinco divisões diretamente filiados à AFA, os membros do Torneo Argentino A e Torneo Argentino B, e quatro equipes de cada uma das províncias que não têm representantes regulares. O vencedor disputa a Supercopa Argentina.

Houve apenas duas edições anteriores, em 1969 e 1970, embora esta última não tenha sido disputado até o fim, quando foi campeão o Boca Juniors, que derrotou Atlanta no final de 1969.

CAMPEONATO ARGENTINO DE FUTEBOL 20/21

O Campeonato Argentino, Primera División, conhecido como Copa Diego Armando Maradona a partir da Temporada 2020, é a primeira divisão da principal competição entre clubes de futebol desse país. Entre as temporadas 1990/1991 e 2011/2012, o campeonato era dividido em dois torneios por temporada, o Torneo Apertura, disputado na primeira parte do ano, e o Torneo Clausura, disputado na segunda metade, e o campeão de cada um desses torneios era considerado campeão argentino, ou seja, dois campeões por época.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors Número de equipes: 24Fundação: 1891Maiores Campeões ArgentinosClubesCampeãoViceTerceiroRiver Plate363418Boca Juniors342219Racing Club18812Independiente16169San Lorenzo151617Vélez Sarsfield10912Alumni1020

