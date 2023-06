Botafogo x Fluminense AO VIVO COM IMAGENS FEMININO A2 2023, HOJE (24/06)

O jogo entre Botafogo x Fluminense pelo Campeonato BRASILEIRO FEMININO acontece hoje, HOJE (24/06) às 16 hs,. O mandante do jogo, o Botafogo , tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

Ao vivo aqui Botafogo x Fluminense – AO VIVO

AO VIVO O CAMPEONATO FEMININO SÓ AQUI E NOS SITES DO GRUPO, BUTTINA SUPREMAS FUTEBOL PARA MENINAS E DONAS DA BOLA

Botafogo x Fluminense

JOGOS DE HOJE

Botafogo 2 x 1 Fluminense

–>

Escalações:

breve

ONDE ASSISTIR Botafogo x Fluminense AO VIVO PELO BRASILEIRÃO FEMININO HOJE COM IMAGENS

YOUTUBE sportv

BRASILEIRÃO FEMININO A2 2023

O Campeonato Brasileiro Feminino A2 é a segunda divisão do futebol feminino no Brasil. Foi criado em 2017 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como uma forma de expandir o futebol feminino no país e fornecer uma oportunidade para mais equipes competirem em nível nacional.

O torneio é disputado por 36 equipes, divididas em seis grupos de seis times cada. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que consiste em jogos de mata-mata. O time campeão e o vice-campeão ganham o direito de serem promovidos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Brasileirão Feminino A2 tem sido uma importante vitrine para o futebol feminino no Brasil, permitindo que mais jogadoras tenham a oportunidade de competir em um nível nacional e serem vistas por times de todo o país. Além disso, a competição tem ajudado a aumentar o interesse pelo futebol feminino e a melhorar a qualidade geral da modalidade no Brasil.

A Série A2 acontecerá em quatro fases. São 16 times divididos em dois grupos de oito clubes na primeira, classificando às quartas de final os quatro melhores colocados de cada chave. Na sequência, brigam por vagas na semifinal e na final. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série A1.

O critério utilizado pela CBF para formação dos grupos foi a proximidade geográfica por estado e todos se enfrentam em turno único dentro de cada grupo na primeira fase. Das quartas para frente, confrontos de ida e volta.

Grupo A:

Cresspom-DF

Minas Brasília

América-MG

Botafogo

Fluminense

São José-SP

A.D Taubaté-SP

Red Bull Bragantino-SP

Grupo B:

3B-AM

JC-AM

ESMAC-PA

Vila Nova-GO

Fortaleza

Botafogo-PB

Sport

UDA-AL

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais