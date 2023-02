Falcon x Estanciano: ASSISTIR AO VIVO Campeonato Sergipano de 2023, HOJE (28/02) – SERGIPÃO

A partida entre Falcon x Estanciano acontece HOJE (28/02) às 20:15 hs, O mandante da partida é o Falcon que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Sergipano de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

AO VIVO com imagens aqui

20:15 Falcon x Estanciano Rodada 7

A Record (TV Atalaia) detém os direitos de transmissão do Campeonato Sergipano na TV Aberta. Entretanto, conforme divulgado pela retransmissora da TV Gazeta de AL, apenas algumas transmissões deste ano serão feitas pelo canal aberto.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir Falcon x Estanciano pelo Campeonato Sergipano 2023 HOJE (28/02) às 20:15 hs

Os jogos terão transmissão pela TV e internet, uma partida por rodada aos sábados no canal TV Atalaia, os demais jogos da rodada serão transmitidos por pay-per-view na ITTV serviço de streaming da empresa itabaianense Itnet.

palpites:

20:15 Falcon 2 x 0 Estanciano Rodada 7

Esta partida válida pelo Campeonato Sergipano poderá ser transmitida pela TV aberta.

GUIA COMPLETO DO SERGIPANO DE 2023

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulga tabela básica do Campeonato Sergipano 2022 e início do estadual está previsto para o dia 15 de janeiro. A entidade definiu até o momento apenas as datas dos confrontos da 1ª à 5ª rodadas da competição estadual.

Depois da realização dos sorteios para serem definidos os confrontos dos representantes sergipanos na Copa do Brasil e Copa do Nordeste de 2022, a Federação Sergipana de Futebol deverá publicar as data e os locais das partidas da 5ª até a 10ª rodada da primeira fase do Sergipano, segundo o site Gazeta de Sergipe.

A previsão é que a competição seja iniciada no dia 15 de janeiro e se estenda até o dia 2 de abril, contando com a fase de grupos, semifinal e final.

As equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B na primeira fase. Já na semifinal o confronto acontece entre os classificados do próprio grupo, em jogos de ida e volta.

Os times que fizerem a melhor campanha de cada grupo conquistarão o direito de realizar o segundo jogo em casa e ainda jogar por dois resultados iguais.

Confiança escudo SIGA-NOS

Tabela básica da primeira fase do Campeonato Sergipano:

1ª rodada: 15 e 16 de janeiro (a definir: horário)

Sergipe x Campeão da Série A2, na Arena Batistão, em Aracaju (15/01).

Itabaiana x Maruinense, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana (16/01).

Freipaulistano x Confiança, no Titão, em Frei Paulo (16/01).

Atlético Gloriense x Lagarto, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória (16/01).

Vice-campeão da Série A2 x Boca Júnior (16/01).

2ª rodada – 19 de janeiro (a definir: horário)

Confiança x vice-campeão da série A2, Arena Batistão, em Aracaju.

Lagarto x Freipaulistano, no Paulo Barreto, em Lagarto.

Boca Júnior x Sergipe.

Maruinense x Atlético Gloriense.

Campeão da série A2 x Itabaiana.

3ª rodada – 22 ou 23 de janeiro (a definir: horário)

Sergipe x Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju.

Itabaiana x Boca Júnior, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Freipaulistano x Maruinense, no Titão, em Frei Paulo.

Atlético Gloriense x Campeão da série A2, Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória.

Vice-campeão da série A2 x Lagarto.

4ª rodada – 26 de janeiro (a definir: horário)

Confiança x Atlético Gloriense, na Arena Batistão, em Aracaju.

Lagarto x Itabaiana, no Paulo Barreto, em Lagarto.

Boca Júnior x Frei Paulistano.

Maruinense x Sergipe.

Campeão da Série A2 x Vice-campeão da Série A2.

5ª rodada – (a definir: data e horário)

Sergipe x Lagarto, na Arena Batistão, em Aracaju

Itabaiana x Confiança, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Freipaulistano x Campeão da série A2, no Titão, em Frei Paulo

Atlético Gloriense x Boca Júnior, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

Vice-campeão da série A2 x Maruinense (a definir: local)

6ª rodada – (a definir: data e horário)

Campeão da Série A2 x Sergipe.

Maruinense x Itabaiana (a definir: local).

Confiança x Freipaulistano, na Arena Batistão, em Aracaju.

Lagarto x Atlético Gloriense, no Paulo Barreto, em Lagarto.

Boca Júnior x Vice-campeão da Série A2 (a definir: local).

7ª rodada – (a definir: data e horário)

Vice-campeão da Série A2 x Confiança (a definir: local)

Freipaulistano x Lagarto, no Titão, em Frei Paulo

Sergipe x Boca Júnior, na Arena Batistão, em Aracaju

Gloriense x Maruinense, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

Itabaiana x Campeão da Série A2, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana

8ª rodada – (a definir: data e horário)

Confiança x Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju

Boca Júnior x Itabaiana (a definir: local)

Maruinense x Freipaulistano (a definir: local)

Campeão da Série A2 x Atlético Gloriense (a definir: local)

Lagarto x Vice-campeão da Série A2, no Paulo Barreto, em Lagarto

9ª rodada – (a definir: data e horário)

Atlético Gloriense x Confiança, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

Itabaiana x Lagarto, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Freipaulistano x Boca Júnior, no Titão, em Frei Paulo

Sergipe x Maruinense, na Arena Batistão, em Aracaju

Vice campeão da Série A2 x Campeão da Série A2 (a definir: local)

10ª rodada – (a definir: data e horário)

Lagarto x Sergipe, no Paulo Barreto, em Lagarto

Confiança x Itabaiana, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Campeão da Série A2 x Freipaulistano (a definir: local)

Boca Júnior x Atlético Gloriense (a definir: local)

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: