Serviço de clínica pet será via OSC e custará R$ 4,6 milhões em João Pessoa

A prefeitura de João Pessoa vai contratar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para atuar no atendimento veterinário na capital. O contrato está orçado em R$ 4,6 milhões e terá validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado mediante a necessidade da administração pública.

A empresa vencedora do chamamento público é a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária- SPMV (veja documento abaixo).

Ao Conversa Política, o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, disse que ela terá 40 dias para se instalar na zona sul da capital para prestar o serviço.

O local onde a Clínica Pet irá funcionar deverá ser anunciado nesta terça-feira (28) pelo prefeito Cícero Lucena (PP). A assinatura ocorrerá no Parque Solon de lucena, às 11h.

A clínica vai se somar aos demais equipamentos veterinários do Município como o Castramóvel, que no mês de março estará prestando atendimentos na UFPB e Unipê, e Hospital Veterinário, que aguarda conclusão dos trâmites legais na Caixa Econômica Federal para início das obras.

Welison Silveira disse que serão 500 atendimento ao mês. Os procedimentos a serem realizados pela clínica pet são: castração (diversas raças e tamanhos), consultas em clínica veterinária, exames (radiológicos e laboratoriais) e ortopedia.

“É importante destacar o respaldo dessa entidade, que já presta serviço em outras cidades, como Brasília, Fortaleza e São Paulo, com experiência e expertise para o melhor funcionamento em João Pessoa”, comentou . Ela terá complementar a um atendimento permanente de atenção”, completou o secretário.

Hospital Veterinário

O secretário de Meio Ambiente afirmou que o atendimento da Clínica Pet será complementar ao Hospital público Veterinário de João Pessoa, que deverá ser instalado no bairro dos Estados.

O equipamento foi promessa de campanha, tem verbas federais destinadas para a sua construção, fruto de emendas parlamentares, mas está com as obras paralisadas há meses. Segundo Welison Silveira, a execução do projeto esbarrou em questões burocráticas junto à Caixa Econômica, mas ele deve ser entregue em 2024.

“Tão logo a Caixa libere esse processo, faremos a licitação, que dura em torno de três meses, prazo de construção de 18 meses, e 2024 estima-se que já estejamos com um segundo hospital veterinário em funcionamento”, explicou.

*matéria atualizada às 19h20 com mudança do local da implantação da clínica PET.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

