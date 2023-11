Teatro Municipal Severino Cabral completa 60 anos; confira galeria de fotos

O Teatro Municipal Severino Cabral, um dos principais aparelhos culturais de Campina Grande e região, completa nesta quinta-feira (30) 60 anos de história. O lugar é marcado por avanços e um berço da cultura local.

O local foi inaugurado no dia 30 de novembro de 1963, na gestão do prefeito de mesmo nome, e até hoje funciona com apresentações, concertos, oficinas e eventos como o Festiva de Inverno de Campina Grande (FICG).

O Jornal da Paraíba reuniu alguns arquivos em fotografia que contam a história das primeiras décadas de vida do Teatro Municipal Severino Cabral (confira abaixo).