Período chuvoso

Prefeitura intensifica ações preventivas de poda de árvores em áreas públicas da Capital

24/02/2023 | 16:00 | 111

O registro de chuvas mais frequentes neste mês de fevereiro tem aumentado a necessidade de ações preventivas de poda de árvores em áreas públicas da Capital, principalmente em calçadas, e para atender à demanda, a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) disponibiliza à população atendimento on-line através do site da Prefeitura (www.joaopessoa.pb.gov.br). Os serviços são feitos ainda com o apoio das equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Segundo o diretor de Controle Ambiental da Pasta, engenheiro agrônomo Anderson Fontes, em média são recebidas até 150 solicitações ao mês, chegando a 180 no período chuvoso. “É preciso lembrar que esta é uma competência da Semam e que as pessoas não devem fazer a retirada de galhos ou de árvores por conta própria, pois estarão cometendo um crime ambiental (Lei 9605/98), sujeito à multa acima de R$ 8 mil e ainda à prisão, no caso de se tratar de uma espécie em risco de extinção”, alertou.

De acordo com ele, o atendimento à população é ofertado em duas situações, uma quando se trata de queda de árvores e outro no caso de prevenção de riscos de queda da copa, de galhos encostados em fiação ou nos telhados. “Para árvores urbanas caídas a população pode acionar a fiscalização da Semam através do telefone 3218 9208, até as 23h, e para poda somente através de um doc, no site da Prefeitura, por meio do Prefeitura Conectada”, acrescentou.

Para solicitar o serviço on-line é preciso seguir os seguintes passos: Entrar no site www.joaopessoa.pb.gov.br, se cadastrar em Prefeitura Conectada, clicar em Atendimento ao Cidadão e depois ir na opção Protocolos para anexar documentos, fotos e e-mail até chegar em Assuntos e Semam Solicitações Diversas, onde irá descrever o tipo de problema. Feito isso, é só acompanhar o andamento que está sendo dado.

“Nesse processo, cabe à Semam emitir o laudo e autorizar a Sedurb a execução do serviço de poda ou corte da árvore e à Emlur, o recolhimento dos resíduos, assim como o transporte até o aterro sanitário metropolitano, que fica localizado na saída para Recife”, explicou, destacando também a parceria com a Defesa Civil do Município e o Corpo de Bombeiros nas ocorrências de queda de árvores durante as chuvas.