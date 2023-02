Bismarck se queixa de novo empate do Botafogo-PB e já objetiva próximo jogo na temporada

Compartilhe















O Botafogo-PB empatou mais uma vez no Campeonato Paraibano Betino de 2023. Dessa vez, contra o São Paulo Crystal. Jogando em casa, na tarde de sábado, o Belo precisou correr atrás do prejuízo para conquistar um pontinho diante do Carcará do Engenho. O resultado não foi comemorado pelo estreante Bismarck. Para o meia, o foco agora já é na próxima partida do estadual. Ainda segundo ele, o elenco entregará mais empenho dentro das quatro linhas ao torcedor botafoguense.

Não foi um resultado que a gente queria. Temos que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. A gente promete a torcida que vai trabalhar mais”, disse.

O Botafogo-PB teve pouco mais de 10 dias para trabalhar depois da vitória por 1 a 0 diante do CSP, no último dia 13. No entanto, contra o São Paulo Crystal, a equipe apresentou novas inconstâncias defensivas e pouco ímpeto ofensivo. No fim das contas, o Belo garantiu o sexto empate em oito jogos. Para Bismarck, o resultado não foi positivo e o desejo do time botafoguense era único: sair do Almeidão com os três pontos.

Não foi um resultado que a gente queria. Não fizemos um bom primeiro tempo. Queria voltar com vitória, mas Deus sabe de tudo”, concluiu.

O próximo compromisso do Botafogo-PB na temporada será na quinta-feira, quando visitará o Águia de Marabá, às 16h, no Pará, pela Copa do Brasil. Um empate classifica o Alvinegro da Estrela Vermelha para a segunda fase. Já no Paraibano, o clube encerrará sua participação na primeira fase contra o Nacional de Patos. O Belo, inclusive, ainda não garantiu classificação matemática para às semis.

