Thiago Ennes projeta segunda vitória do Campinense na Copa do Nordeste

Compartilhe















O Campinense já está na Bahia, onde enfrenta nesta quinta-feira o Atlético-BA, pela rodada #5 da Copa do Nordeste. Mesmo diante de um adversário que ainda não pontoou na competição, o lateral-direito Thiago Ennes não espera encontrar vida fácil em Alagoinhas, mas acredita na conquista de mais uma vitória.

Após as duas derrotas nas rodadas iniciais, para Fortaleza e Sport, o Campinense começou a esboçar uma reação na Copa do Nordeste. Apesar de ainda ser o lanterna do Grupo B, o Rubro-Negro vem de uma importante vitória fora de casa, no último sábado, por 2 a 1, contra o Fluminense-PI.

A Raposa busca seu segundo triunfo na competição, mais uma vez longe de seus domínios. Apesar de enfrentar um time que não marcou um ponto sequer em quatro rodadas, o lateral-direito Thiago Ennes não espera vida fácil na partida no Carneirão.

Veja também Quarta-feira de Cinzas: entenda data e costumes que marcam o início da Quaresma

“É um adversário que ainda busca sua primeira vitória no campeonato, um adversário difícil jogando dentro de casa, com o apoio da torcida. Vamos para lá com humildade e pés no chão, para se Deus quiser fazer um bom jogo lá e sair com os três pontos”, disse o lateral.

Atlético-BA e Campinense se enfrentam na noite desta quinta-feira, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida acontece às 21h30.

campinense

Copa do Nordeste

destaques

thiago ennes

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

1 comentário

Reinaldo Carlos Navarro disse: 22 de fevereiro de 2023 às 18:35 Avante RAPOSA feroz. Responder

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Campinense

Novo volante do Campinense, Pedro Thomáz diz onde prefere atuar e fala que está pronto para jogar

Volante estava no Volta Redonda e é mais um que vem do Voltaço para reforçar a Raposa. Jogador disse que pode atuar como primeiro ou segundo volante e que está com ritmo de jogo.

Campinense

Campinense vence Fluminense-PI e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste

Raposa conquistou primeira vitória na disputa contra o Vaqueiro, atuando no Lindolfo Monteiro. Otávio Passos salva com defesa de pênalti

Campinense

Campinense visita o Fluminense-PI em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste

Partida entre Fluminense-PI e Campinense será válida pela rodada #4 da Copa do Nordeste. Bola rolará em Teresina, capital do Piauí.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter