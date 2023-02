Monitoramento

Prefeitura não registra ocorrências graves no trânsito de João Pessoa durante o Carnaval

23/02/2023 | 08:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa, através do Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito (Cemat), não registrou, desde a abertura do Folia de Rua (9 de fevereiro) até esta quarta-feira (22), nenhum acidente de trânsito de natureza grave, ou seja, com vítimas fatais. A análise teve como base a ausência de ocorrências deste tipo, durante ou após os festejos carnavalescos.

De acordo com Expedito Leite Filho, presidente do Cemat e superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, este resultado demostra a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança, bem como, dos demais órgãos públicos, tanto do município quanto do Governo do Estado da Paraíba, que somaram esforços para garantir a segurança de todos.

“Tanto durante a passagem dos blocos do Folia de Rua quanto com os desfiles do Carnaval Tradição, observamos uma população mais consciente acerca dos deveres e responsabilidades para manutenção de um trânsito mais seguro. Além disso, o trabalho em parceira com os demais órgãos e secretarias, tanto municipais quanto estaduais, foi essencial para garantirmos a ordem, segurança e a vida dos foliões”, ressaltou Expedito Leite Filho.

Dados do Instituto de Polícia Científica (IPC) apontam que na Capital, três pessoas morreram em ocorrências de trânsito neste mês de fevereiro, porém, nenhum dos casos está relacionado com a realização das festas pré-carnavalescas ou durante os dias de Carnaval.

Operação e transporte – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), esteve presente em todos os eventos, incluindo, os desfiles de grandes blocos como Vumbora, Atletas, Virgens de Tambaú, Muriçocas e Cafuçu e, ainda, o Carnaval Tradição. Cerca de 150 agentes da Semob-JP estiveram empenhados na Operação Carnaval e também atendendo aos chamados de urgência, tanto através do Disk 118 quanto pelo WhatsApp (83) 9.8760-2134. Já o transporte público, voltou a operar dentro da normalidade nesta terça-feira (21), ou seja, todas as linhas e itinerários seguem funcionando conforme a população já está habituada. Para ter acesso aos detalhes, basta acessar o site: portal.semobjp.pb.gov.br

Cemat – O Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito (Cemat), tem por objetivo reduzir o número de acidentes e, consequentemente, lesões e mortes, preservando vidas, por meio da integração de dados estatísticos de acidentes coletados por cada órgão. Rotineiramente, representantes da Semob-JP, Corpo de Bombeiros, Samu, BPTran, Polícia Rodoviária Federal, IPC, Detran-PB, secretarias de Saúde de João Pessoa e do Estado, Energisa, entre outros, se encontram, analisam as ocorrências e definem estratégias para prevenção de outros fatos.