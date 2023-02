Buda Lira: "É preciso mudar para melhor o carnaval de rua da Paraíba"

Compartilhe















“Precisamos e podemos mudar pra melhor o carnaval de rua da Paraíba”, diz o ator Buda Lira, que é membro fundador do Bloco Cafuçu (Foto/Secom JP). Nesta quinta-feira (23), a coluna é dele, em texto que fala sobre a importância do Folia de Rua, a responsabilidade dos governos e a necessidade de remodelação do carnaval. Segue o texto de Buda:

MUDAR O CARNAVAL PARA MELHOR

Buda Lira

A volta do carnaval, após três anos de quase silêncio total, recompõe energias da maior festa popular de rua do país. A movimentação de blocos, tribos indígenas, ala ursas, clubes de orquestras e bailes, aqui na Paraíba, tanto na prévia como nos quatro dias da festa, reafirma o seu potencial econômico, os aspectos revigorantes sociais e culturais que bordam a festa.

No caso da Paraíba, é inegável a contribuição do movimento que resultou no Folia de Rua a partir do surgimento espontâneo das Muriçocas do Miramar e que gerou mais dez outros blocos de rua: Bulachas, Cafuçu, Fera C.A, Filhos da Alegria, Imprensados, Morcegos, Patotinha do Eraldo, Turma do Bôbo, Urso Gay e Virgens de Tambaú.

A partir da iniciativa genuína desses onze blocos, foi produzido o LP Folia de Rua como ato inaugural do projeto. Antes, o compositor e cantor Fuba já havia lançado o LP Carnaval de Fuba e as Muriçocas do Miramar para marcar os cinco anos de criação do bloco e que serviu de inspiração aos blocos no processo de criação do Folia de Rua.

Entre 1991 e 1993, um entusiasmo contagiante tomou conta desses onze blocos que apostaram na possibilidade de redimensionar o carnaval da cidade com o crescente brilho da prévia e que de fato reacendeu o interesse pelo carnaval da capital.

Com a venda antecipada (bônus) dos LPs, foi possível produzir por inteiro o disco que teve a Orquestra Metalúrgica (Maestro Chiquito) como base musical do trabalho.

Essa é a verdade de quem viu e viveu por dentro a criação do Folia de Rua, na condição de membro fundador do Bloco Cafuçu. O resto é bobagem e contorcionismo de interesses que tentam sombrear um momento singular da vida cultural e política da cidade.

A propósito, é urgente a retomada das ideias e iniciativas que deram sentido a esse movimento do carnaval: protagonismo da produção musical paraibana e dos artistas paraibanos nos espaços da festa; requalificação das estruturas de produção do evento; formação contínua de seus principais gestores e produtores; e melhoria na comercialização dos espaços atraentes do evento.

Necessário dizer que essas essas propostas necessitam da vontade política dos blocos e agremiações e passam pela responsabilidade de governos.

Entendido como tarefa primeira das agremiações a remodelação do carnaval, cabe aos governos, no curto espaço de tempo, realizar com antecedência editais públicos que possam repercutir na mudança de postura das agremiações, estimulando a preparação de aspectos primários na gestão da festa. Ao mesmo tempo em que podem ofertar incentivos para melhoria nas áreas de gestão e planejamento do carnaval de rua no longo e médio prazo.

São mais do que necessárias essa tensão e tesão na crença de que precisamos e podemos mudar pra melhor o carnaval de rua PB.

Buda Lira é ator e membro fundador do Bloco Cafuçu.

Silvio Osias

