Oportunidade

Sine-JP disponibiliza 147 vagas de trabalho nesta quarta-feira

21/02/2023 | 11:00 | 43

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) retoma as atividades nesta quarta-feira (22), às 13h, disponibilizando 147 vagas de trabalho. As oportunidades são referentes a mais de 30 funções. Para concorrer, os candidatos devem se dirigir à sede do serviço. Aqueles que fizerem agendamento pela internet, garantem atendimento por hora marcada. Clique aqui para conferir as vagas.

No destaque, a lista segue com 25 vagas para atendente de lanchonete, que não exigem experiência comprovada. O principal pré-requisito é possuir o Ensino Médio completo. A escolaridade é a mesma solicitada como critério de seleção para dez vagas de vendedor de serviços (vendas externas). Para essas, contudo, é necessária comprovação de, ao menos, seis meses de experiência na carteira de trabalho.

Há ainda 15 oportunidades para vendedor interno; dez, para instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados; quatro, para operador de telemarketing receptivo; quatro, para instrutor de cursos livres; quatro, para auxiliar administrativo; duas, para técnico eletrônico; uma, para técnico de Enfermagem; uma, para supervisor de logística; uma, para podólogo; uma, para pedreiro; uma, para designer de interiores; entre outras.

O detalhamento sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas, pode ser conferido no Painel da Empregabilidade, no endereço agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br. No site, também é possível agendar atendimento, seja para cadastro ou atualização cadastral bem como para serviços relacionados ao seguro-desemprego.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.