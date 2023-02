O Trio Elétrico Dodô e Osmar jogou muita luz sobre a multidão na Bahia – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Salvador, 16 de março de 1980. Sábado de carnaval. Era quase noite quando o caminhão posicionou-se na Praça Castro Alves. As pessoas se aproximaram, e os primeiros sons ainda não eram do frevo. O cantor do trio começou, numa cadência lenta: “Vem, meu amor feito louca, que a vida tá pouca e eu quero muito mais”. Logo a coisa virou frevo e o grupo jogou muito som e muita luz sobre a multidão: “Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta”.

BLOCO DO PRAZER, 1979

Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar c/ Moraes Moreira

Essa foi a primeira – e inesquecível! – visão que eu tive do fenômeno ao vivo. Era o Trio Elétrico Dodô & Osmar, com Armandinho na guitarra principal e Moraes Moreira como cantor. Àquela altura, a invenção que tanto orgulha o povo baiano completava 30 anos. Até 1969, estava restrita à Bahia.

A dimensão nacional foi conquistada a partir do frevo Atrás do Trio Elétrico, que Caetano Veloso gravou quando estava confinado em Salvador, após a prisão e antes de partir para o exílio em Londres. O que foi se consolidando nos anos seguintes, o Brasil inteiro conhece: a transformação do carnaval de Salvador numa gigantesca festa popular. Sim. E um grande negócio movido pela música que os baianos produzem.

Uma série de LPs lançados anualmente pela Continental a partir de meados da década de 1970 registra toda a beleza do trabalho do Trio Elétrico Dodô & Osmar. Nesses discos, há muitos temas instrumentais e contagiantes frevos cantados por Moraes Moreira. O primeiro, gravado para o carnaval de 1975, festejava o jubileu de prata. Quando vi ao vivo, o trio fazia 30 anos.

Agora, já tem mais de 70 e se aproxima dos 80 carnavais da letra de Bloco do Prazer. O tempo passou, mas a invenção sobreviveu. O trio elétrico é um argumento eficaz contra os que querem cortar o barato da música popular brasileira, disse, certa vez, Caetano Veloso. Viva Dodô & Osmar!

Fecho com Vassourinha Elétrica, que faz justíssima homenagem ao frevo pernambucano e conta como este foi determinante na invenção do trio elétrico e no surgimento do frevo baiano.

VASSOURINHA ELÉTRICA, 1980

Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar c/ Moraes Moreira

